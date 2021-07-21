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21/07/2021 09:28

【新冠肺炎】全國昨新增確診２２宗，本土２例均在雲南

　　《經濟通通訊社２１日專訊》國家衛健委公布，昨日（２０日）全國報告新增確診病例２２
例，其中境外輸入病例２０例（雲南６例，陝西６例，上海２例，江蘇２例，福建１例，廣東１
例，四川１例，甘肅１例），本土病例２例（均在雲南）；無新增死亡病例；新增疑似病例１例
，為境外輸入病例（在上海）。
　　當日新增治愈出院病例２８例，解除醫學觀察的密切接觸者３９８人，重症病例較前一日增
加１例。
　　境外輸入現有確診病例５１９例（其中重症病例１２例），現有疑似病例２例。累計確診病
例７０８７例，累計治愈出院病例６５６８例，無死亡病例。
　　截至昨日，全國現有確診病例６０２例（其中重症病例１５例），累計治愈出院病例
８７１２６例，累計死亡病例４６３６例，累計報告確診病例９２３６４例，現有疑似病例２例
。累計追蹤到密切接觸者１０７１６０６人，尚在醫學觀察的密切接觸者８１１６人。
　　此外，報告新增無症狀感染者２３例，其中境外輸入２２例，本土１例（在江蘇）；當日轉
為確診病例１例（為境外輸入）；當日解除醫學觀察１７例（均為境外輸入）；尚在醫學觀察的
無症狀感染者４５３例（境外輸入４４５例）。
　　累計收到港澳台地區通報確診病例２７４７３例。其中，香港特別行政區１１９６５例（出
院１１６８８例，死亡２１２例），澳門特別行政區５５例（出院５３例），台灣地區
１５４５３例（出院１２３４８例，死亡７７３例）。（ｗｌ）

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