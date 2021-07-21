【河南暴雨】鄭州遇嚴重雨災，富士康：鄭州廠區目前運營正常

《經濟通通訊社２１日專訊》河南省鄭州市降雨突破歷史極值並造成多人死亡，富士康等多

個當地知名企業營運狀況備受外界關注。據內媒報道，富士康表示，鄭州廠區目前運營正常，會

持續關注情況。

鄭州廠區是富士康為蘋果生產ｉＰｈｏｎｅ的主要制造基地，有超過９０條生產線，約３５

萬名工人，全球大約一半的蘋果手機都來自鄭州的富士康工廠。（ｊｔ）

