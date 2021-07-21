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21/07/2021 14:18

【新冠肺炎】南京祿口國際機場最新發現１７例陽性患者

　　《經濟通通訊社２１日專訊》南京市通報祿口國際機場新冠肺炎疫情防控最新情況。南京市
政府副市長胡萬進表示，經專家組診斷，總共發現１７例陽性患者，目前９人為確診病例，其中
４個為輕型，５個普通型，５人為無症狀感染者，還有３例核酸檢測陽性還待進一步的診斷。
　　截至７月２１日早上５時，已經排查出陽性檢測人員的密切接觸者１５７人，密接的密接
５６人，其他的人員還在進一步的排查過程中。（ｊｔ）

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