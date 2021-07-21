【新冠肺炎】南京祿口國際機場最新發現１７例陽性患者

《經濟通通訊社２１日專訊》南京市通報祿口國際機場新冠肺炎疫情防控最新情況。南京市
政府副市長胡萬進表示，經專家組診斷，總共發現１７例陽性患者，目前９人為確診病例，其中
４個為輕型，５個普通型，５人為無症狀感染者，還有３例核酸檢測陽性還待進一步的診斷。
截至７月２１日早上５時，已經排查出陽性檢測人員的密切接觸者１５７人，密接的密接
５６人，其他的人員還在進一步的排查過程中。（ｊｔ）
全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇
|財經熱話21/07/2021
三孩政策落實多項措施出台 生育概念股再落鑊
|財經熱話21/07/2021
《古臣雙周記－古臣》受惠國策加自身改革，「生發發」有運行
|FOCUS21/07/2021
【FOCUS】養娃成本謀5年大降 民生業「薄利化」勢在必行
|開市Good Morning21/07/2021
溫鋼城：藥明生物50天線才考慮 三孩概念股不高追
|財經熱話20/07/2021
華僑永亨料今年本港經濟增長介乎5%至6% 復甦動力轉至內需
|中國故事20/07/2021
《神州經脈》降準後LPR仍持平 歐美斥中國網絡攻擊 交投急縮
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰