【新冠肺炎】南京祿口國際機場最新發現１７例陽性患者

《經濟通通訊社２１日專訊》南京市通報祿口國際機場新冠肺炎疫情防控最新情況。南京市

政府副市長胡萬進表示，經專家組診斷，總共發現１７例陽性患者，目前９人為確診病例，其中

４個為輕型，５個普通型，５人為無症狀感染者，還有３例核酸檢測陽性還待進一步的診斷。

截至７月２１日早上５時，已經排查出陽性檢測人員的密切接觸者１５７人，密接的密接

５６人，其他的人員還在進一步的排查過程中。（ｊｔ）

