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21/07/2021 10:11

【債務風險】泛海控股靠穩，擬再售民生證券２０％股份將失控股權

　　《經濟通通訊社２１日專訊》內房泛海控股（深：００００４６）債務問題持續，大量被凍
結資產被拍賣之餘，其自身亦靠甩賣資產度日。該公司最新公告稱，於２０２１年７月１９日與
武漢金融控股（集團）有限公司簽署《民生證券股份有限公司股份轉讓意向協議》，公司擬向武
漢金控出售民生證券不低於總股數２０％的股份。
　　按照上海灃泉峪今年１月收購民生證券１５﹒４５億股股份花費２３﹒６４億元（人民幣．
下同）估算，武漢金控本次花費將不低於３０億元。
　　事實上，這已不是泛海控股首次轉讓民生證券股權。在最高峰時，泛海持後者近九成股份。
但如果完成本次股份轉讓事項，泛海將失去對民生證券的控制權，公司不再合併其財務報表。與
此同時，武漢金控將成為第一大股東，泛海控股持股比例則進一步跌至７﹒４７％甚至更低。
　　與泛海關係密切的民生銀行（０１９８８）（滬：６０００１６）早前宣布，其所持泛海控
股約３﹒８９億股將於８月被司法拍賣，上述股份此前已被司法凍結。
　　值得關注的是，在「大到不能倒」的中國恆大（０３３３３）６月承認旗下個別項目公司極
少量商票未及時兌付後，泛海系的泛海國際（００１２９）、泛海酒店（００２９２）等聯合公
告稱購買了多筆恆大票據。近期恆大債務疑雲重臨，導致股債雙殺局面，拖累泛海控股股價亦不
斷下探２７年上市新低。該股現升０﹒５％，報２﹒１１元人民幣。（ｗｌ）

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