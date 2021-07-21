《股林淘金－林家亨》息率向下通脹退，美股反彈５００點

《股林淘金》美國上星期由憂慮通脹引發的美股沽售潮似已退卻，長中短債息回落，兩年期

債息跌穿了０﹒２厘，未來一年加息機會率等於零。美股三大指數反彈，道指上升５４９點，納

指上升２２３點，升幅遠多於前天的跌幅。美國電車股繼前天逆跌市而上升之後，昨天（２０日

）繼續攀升。今早（２１日）９時４０分美股道指場外期貨上升６７點。

根據昨天（２０日）美國港股ＡＤＲ股收市價計算，港交所（００３８８）比昨天港股收市

價上升２﹒１６元；阿里巴巴（０９９８８）上升１﹒８元；美團（０３６９０）上升２﹒１６

元；網易（０９９９９）上升１﹒３元；比亞迪（０１２１１）上升１﹒１３元。

比亞迪宣布繼續增加訂購鋰電池原料ＬｉＰＦ ６ ７８７０噸，之前已經分別向兩間供應

商採購了１３５６０噸令其足夠應用至２０２３年。該電池原料價格最近已經升至４０萬人民幣

一噸，約是一年前價格的六倍。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊筆者持有上述比亞迪及阿里巴巴股份



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