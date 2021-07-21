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即市新聞

21/07/2021 09:23

《股林淘金－林家亨》息率向下通脹退，美股反彈５００點

　　《股林淘金》美國上星期由憂慮通脹引發的美股沽售潮似已退卻，長中短債息回落，兩年期
債息跌穿了０﹒２厘，未來一年加息機會率等於零。美股三大指數反彈，道指上升５４９點，納
指上升２２３點，升幅遠多於前天的跌幅。美國電車股繼前天逆跌市而上升之後，昨天（２０日
）繼續攀升。今早（２１日）９時４０分美股道指場外期貨上升６７點。
　　根據昨天（２０日）美國港股ＡＤＲ股收市價計算，港交所（００３８８）比昨天港股收市
價上升２﹒１６元；阿里巴巴（０９９８８）上升１﹒８元；美團（０３６９０）上升２﹒１６
元；網易（０９９９９）上升１﹒３元；比亞迪（０１２１１）上升１﹒１３元。
　　比亞迪宣布繼續增加訂購鋰電池原料ＬｉＰＦ　６　７８７０噸，之前已經分別向兩間供應
商採購了１３５６０噸令其足夠應用至２０２３年。該電池原料價格最近已經升至４０萬人民幣
一噸，約是一年前價格的六倍。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊筆者持有上述比亞迪及阿里巴巴股份
　　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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