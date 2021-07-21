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21/07/2021 11:11

【債務風險】宏達系舵主劉滄龍被逮捕，四川信託此前爆雷公安追贓

　　《經濟通通訊社２１日專訊》四川信託因監管叫停ＴＯＴ（信託中的信託）產品發行，導致
資金鏈去年出現缺口，多個信託產品無法按期兌付，後遭監管入駐接管。四川信託原總裁陳軍此
前被四川銀保監局禁業８年後，據報四川信托投資人今日在公安溝通時獲悉，實控人劉滄龍、監
事會主席孔維文、副總裁陳洪亮及財務總監胡應福等人已被正式逮捕。
　　報道指，當局正在進行追贓挽損工作，至於涉案人員的退賠，涉案財產的凍結等工作都在同
步進行中。
　　劉滄龍是民企四川宏達集團的董事長，實際控制上市公司宏達股份（滬：６００３３１），
而四川信託也是四川宏達的核心資產之一。劉滄龍被控制並不是新消息，宏達股份上月曾公布，
劉滄龍因挪用受託財產罪被成都警方刑拘。宏達股份目前股價走高１﹒６％。
　　盡管劉滄龍面對的罪名和經濟犯罪有關，但外界猜測他因和其堂弟劉漢的關係而被扯上了麻
煩。劉漢曾是民企漢龍集團董事長，同時是連續三屆的四川政協委員，直至２０１４年他因組織
、領導、參加黑社會性質組織、故意殺人、包庇、縱容黑社會性質組織等罪名被起訴，翌年被執
行死刑。劉漢被指是四川「黑老大」，並和已經落馬的前中共高層周永康有關係。（ｅｙ）

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