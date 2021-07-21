【河南暴雨】日產汽車鄭州工廠停產，小鵬汽車代工廠斷水電停工

《經濟通通訊社２１日專訊》河南鄭州暴雨持續，據外電引述日產汽車指，由於極端天氣條

件，該企業暫停了在鄭州市的生產，目前所有員工安全無虞，會在關注情勢的同時支持復原工作

。

至於互聯網造車企業小鵬汽車，部分通過海馬汽車（深：０００５７２）在鄭州的工廠代工

，有報道指該生產基地已斷水斷電，處於停工狀態，惟小鵬汽車回應指，目前狀況不會影響到產

品生產和銷售。（ｅｙ）

