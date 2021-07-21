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21/07/2021 16:13

【河南暴雨】中國外交部：暫無收到外國在豫公民傷亡報告

　　《經濟通通訊社２１日專訊》河南近日遭遇有記錄以來極端暴雨，省會鄭州市災情嚴重，最
少１２人死亡。在北京，中國外交部發言人趙立堅今日表示，近日河南省多地持續遭遇罕見特大
暴雨，鄭州等城市發生嚴重內澇。中國政府始終把保障人民生命安全財產安全放在第一位，對在
華外國公民也一視同仁。截至目前，沒有收到外國在豫公民傷亡的報告。（ｗｌ）

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