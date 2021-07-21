【河南暴雨】中國平安接災情相關報案逾２萬筆，預估賠付額超６億

《經濟通通訊社２１日專訊》中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）表示，截至７

月２１日１２時，平安產險共接到河南特大暴雨災情相關報案２０６９７筆，預估賠付總額超６

億元人民幣。其中，車險報案數量２０４７１筆，財產險報案數量１９３筆，意外險報案數量

１８筆，農險報案數量１５筆，現已快速結案４１１筆。平安壽險收到與此次暴雨相關的報案信

息９件，其中涉及身故賠付４件，醫療賠付５件，當地分公司已啟動特案預賠機制。（ｗｌ）

