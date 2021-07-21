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21/07/2021 12:55

【ＦＯＣＵＳ】養娃成本謀５年大降，民生業「薄利化」勢在必行


　　【ＦＯＣＵＳ】生一個、兩個、還是三個？也許不生才是最大問題。繼中央政治局５月底宣
布實施「三孩政策」後，國務院周二（２０日）晚再發布重磅決定，拍板取消有逾２０年歷史的
「社會撫養費（俗稱超生罰款）」；加強稅收、住房等支持政策，志在２０２５年生育、養育和
教育成本「顯著」降低。
　　
＊研實施差異化租賃和買房優惠＊

　　中國第七次人口普查顯示，育齡婦女總和生育率僅１﹒３，低過全球認可的１﹒５警戒線，
坊間普遍預計，全國人口將於２０２５年見頂。換言之，屆時人口進入負增長，疊加６５歲以上
老齡佔比節節攀升，對勞動力及需求側的雙重衝擊不容小覷。
　　就在昨晚，官方公布《中共中央國務院關於優化生育政策　促進人口長期均衡發展的決定》
，其中焦點之一，就是２０００年起實施的「社會撫養費」徵收制度，正式退出歷史舞台。同時
，目標到２０２５年，生育、養育、教育成本顯著降低，支持政策包括：研究嬰幼兒照護費用納
入個人扣稅、研究根據育兒負擔實施差異化租賃和買房優惠等。
　　不過，面對人口危機迫在眉睫，有測算分析就指，若要把生育率提升至２﹒１的世代更替水
平，中國或需以相當於ＧＤＰ一成的支出祭出包括現金獎勵、稅收減免、住房補貼等大手筆，方
可打動９０後生一胎、８０後生二胎三胎的心。

＊家庭萎縮恐削創新及經濟潛力＊

　　何解這一代年輕人不願意生孩子？除了從奶粉到學區房、從補習到興趣班等各式育兒成本高
企，調查就顯示，北京從出生到上大學養娃成本高達２７６萬人幣；而名校畢業生到捲煙廠捲煙
、進地產中介賣房等就業天花板，同引發人生價值焦慮。
　　從８０後獨生子女到９０後個人至上，倘低生育率（９０後較８０後少１１７２萬人，００
後較９０後少４７００萬人）無法成功盡快扭轉，除了攸關人力資本、社會活力、內需支撐等，
更牽涉國家創業創新能力乃至大國實力。
絡密不可分，因這個「安全網」令成員之間互相扶持，應對經濟劇變和轉型。然而，隨著堂表叔
姨等家庭網絡萎縮甚至消失，成年人獨自面對照顧年邁父母的義務，或傾向避免創業以承擔較少
風險，並轉向更可靠但生產力較低的經濟活動形式如收租，恐最終削弱中國的創新及經濟潛力。
　　鑑於國家統籌降低生育、養育和教育成本愈來愈顯刻不容緩，繼互聯網平台反壟斷後，居住
、教育、醫療等民生行業走向「薄利化」，恐勢在必行。

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