【ＦＯＣＵＳ】養娃成本謀５年大降，民生業「薄利化」勢在必行



【ＦＯＣＵＳ】生一個、兩個、還是三個？也許不生才是最大問題。繼中央政治局５月底宣

布實施「三孩政策」後，國務院周二（２０日）晚再發布重磅決定，拍板取消有逾２０年歷史的

「社會撫養費（俗稱超生罰款）」；加強稅收、住房等支持政策，志在２０２５年生育、養育和

教育成本「顯著」降低。



＊研實施差異化租賃和買房優惠＊



中國第七次人口普查顯示，育齡婦女總和生育率僅１﹒３，低過全球認可的１﹒５警戒線，

坊間普遍預計，全國人口將於２０２５年見頂。換言之，屆時人口進入負增長，疊加６５歲以上

老齡佔比節節攀升，對勞動力及需求側的雙重衝擊不容小覷。

就在昨晚，官方公布《中共中央國務院關於優化生育政策 促進人口長期均衡發展的決定》

，其中焦點之一，就是２０００年起實施的「社會撫養費」徵收制度，正式退出歷史舞台。同時

，目標到２０２５年，生育、養育、教育成本顯著降低，支持政策包括：研究嬰幼兒照護費用納

入個人扣稅、研究根據育兒負擔實施差異化租賃和買房優惠等。

不過，面對人口危機迫在眉睫，有測算分析就指，若要把生育率提升至２﹒１的世代更替水

平，中國或需以相當於ＧＤＰ一成的支出祭出包括現金獎勵、稅收減免、住房補貼等大手筆，方

可打動９０後生一胎、８０後生二胎三胎的心。



＊家庭萎縮恐削創新及經濟潛力＊



何解這一代年輕人不願意生孩子？除了從奶粉到學區房、從補習到興趣班等各式育兒成本高

企，調查就顯示，北京從出生到上大學養娃成本高達２７６萬人幣；而名校畢業生到捲煙廠捲煙

、進地產中介賣房等就業天花板，同引發人生價值焦慮。

從８０後獨生子女到９０後個人至上，倘低生育率（９０後較８０後少１１７２萬人，００

後較９０後少４７００萬人）無法成功盡快扭轉，除了攸關人力資本、社會活力、內需支撐等，

更牽涉國家創業創新能力乃至大國實力。

絡密不可分，因這個「安全網」令成員之間互相扶持，應對經濟劇變和轉型。然而，隨著堂表叔

姨等家庭網絡萎縮甚至消失，成年人獨自面對照顧年邁父母的義務，或傾向避免創業以承擔較少

風險，並轉向更可靠但生產力較低的經濟活動形式如收租，恐最終削弱中國的創新及經濟潛力。

鑑於國家統籌降低生育、養育和教育成本愈來愈顯刻不容緩，繼互聯網平台反壟斷後，居住

、教育、醫療等民生行業走向「薄利化」，恐勢在必行。

