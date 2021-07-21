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21/07/2021 18:03

《法證攻防－林恩》恒指一度失守兩萬七

　　《法證攻防》東京奧運本周五（２３日）舉行開幕式。恆指今年第二季度整體受制於
２９５００點，６月尾起由高位２９３９４點回吐，期間經歷８連跌累挫約２５００點，在７月
９日回落至約２６８６２點後出現反彈，但低位回升僅１３５７點，即跌浪的一半，便又調頭向
下。本周三（２１日）恆指下試２５０天線水平，一度失守兩萬七關口。

　　石油出口國組織及其盟友（ＯＰＥＣ＋）周日指達成增產協議，同意從８月起增加石油供應
。紐約期油本周一（１９日）由每桶７１﹒８１美元，急跌７﹒５％至每桶６６﹒４２美元。美
國１０年期國債孳息率周一跌穿１﹒２厘水平，ＶＩＸ指數大升近２２﹒５。美股三大指數周一
受挫，周二（２０日）反彈，ＶＩＸ指數也回落至２０之下。

　　市場憂慮經濟復甦動力受疫情影響。美國聯邦首席傳染病專家福奇周二於美國參議會聽證會
上指出，Ｄｅｌｔａ新冠肺炎變種病毒佔了８０％的美國新增病例。英國在周一解除多數的新冠
防疫限制。雖然英國疫情於今年３月起緩和，４月及５月的日均新增病例少於２５００宗，但６
月日均新增上升至過萬宗。而過去一周英國日均新增超過４﹒７萬宗，當中１６日和１７日都分
別錄得超過５萬個新增確診個案。《法國巴黎銀行上市衍生產品部　林恩》

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