《法證攻防－林恩》恒指一度失守兩萬七

《法證攻防》東京奧運本周五（２３日）舉行開幕式。恆指今年第二季度整體受制於

２９５００點，６月尾起由高位２９３９４點回吐，期間經歷８連跌累挫約２５００點，在７月

９日回落至約２６８６２點後出現反彈，但低位回升僅１３５７點，即跌浪的一半，便又調頭向

下。本周三（２１日）恆指下試２５０天線水平，一度失守兩萬七關口。



石油出口國組織及其盟友（ＯＰＥＣ＋）周日指達成增產協議，同意從８月起增加石油供應

。紐約期油本周一（１９日）由每桶７１﹒８１美元，急跌７﹒５％至每桶６６﹒４２美元。美

國１０年期國債孳息率周一跌穿１﹒２厘水平，ＶＩＸ指數大升近２２﹒５。美股三大指數周一

受挫，周二（２０日）反彈，ＶＩＸ指數也回落至２０之下。



市場憂慮經濟復甦動力受疫情影響。美國聯邦首席傳染病專家福奇周二於美國參議會聽證會

上指出，Ｄｅｌｔａ新冠肺炎變種病毒佔了８０％的美國新增病例。英國在周一解除多數的新冠

防疫限制。雖然英國疫情於今年３月起緩和，４月及５月的日均新增病例少於２５００宗，但６

月日均新增上升至過萬宗。而過去一周英國日均新增超過４﹒７萬宗，當中１６日和１７日都分

別錄得超過５萬個新增確診個案。《法國巴黎銀行上市衍生產品部 林恩》

