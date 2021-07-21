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21/07/2021 09:12

《投資智慧－鄧聲興》內地推動醫療體制改革，生物科技企業前景佳

　　《投資智慧》國家統計局於上周公布了國家上半年經濟數據。數據顯示，上半年中國ＧＤＰ
同比增長１２﹒７％，達到５３﹒２萬億。受去年上半年疫情的影響，ＧＤＰ兩年平均增長
５﹒３％，環比增速一季度為０﹒４％，二季度為１﹒３％。從經濟面來看，在疫情得到控制之
後，經濟面一直穩步復甦。但醫療健康類股的表現卻相對於落後大盤，從２０２０年４月至今，
ＭＳＣＩ世界指數為６３﹒５％，而ＭＳＣＩ世界醫療健康指數僅為３６﹒９％。雖然目前來看
醫療健康類股表現稍顯落後，但擁有強勁基本面與創新能量的醫療健康企業，不會因此喪失長期
的投資吸引力。
　
　　據中國２０２０年ＰＥ╱ＶＣ股權投資行業佔比顯示，醫藥領域交易數量佔比為１４％，僅
次於ＩＴ行業，排名第二。其中，２０２０年醫藥領域交易數量共４２５起，交易規模約１３７
億美元，單筆規模為３２２４萬美元，創新藥融資額佔比４２％。同時，醫療健康領域是民生的
剛性需求，人口老齡化成為社會發展趨勢。２０２０年中國６０歲以上老年人口佔比高達
１８﹒７％，意味著幾乎每５個中國居民中就有一個老年人。近７年來，隨著中國居民人均可支
配收入年均增長８﹒４％，人均醫療保健支出佔消費支出佔比穩定上漲。２０１５－２０１９年
中國醫療保健支出複合年增長率（ＣＡＧＲ）為１２﹒３％。預計到２０３０年，中國醫療保健
支出將達到１７﹒６２萬億元人民幣，增長約１﹒７倍。
　
　　政策方面也助力醫療體制改革推動創新。「十四五規劃」中，「基因與生物技術」是七大科
技前沿領域攻關領域之一，「生物技術」是九大戰略性新興產業之一。醫藥工業還是「中國製造
２０２５」的重點領域。相信隨著中國醫藥外包ＣＸＯ產業發展迅猛，以及中國傳統藥企創新轉
型加速，生物科技企業的前景十分看好。《意博資本亞洲有限公司執行合夥人　鄧聲興》
（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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