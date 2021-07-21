《樓市亮話－湯文亮》執輸行頭，未必敗家

《樓市亮話》在今年初，大多數分析員認為在疫情下，兼有大量移居英國的港人賣樓，樓市

一定會大跌，但我認為，疫情總會有緩和的一日，當香港解封，大量國內人士便會湧到香港買樓

，樓價一定會上升，至於移民去英國，一來人數不會如英國所說的有１５萬人，二來就算移民的

人亦不會賣樓，所以，樓價不會下跌，上半年保持平穩，下半年開關之後樓價就會急升，全年升

幅大約有１５％，結果我也不能準確地預測，因為樓市上半年竟然有６％以上升幅，如果不是神

人，根本預測唔到。



我問一個在上半年買了樓的年輕人，他說是我的ｆａｎｓ，既然相信我話樓價今年會上升

１５％，點解不在上半年樓價仍然處於低位，選擇又多的時候買，而要等到下半年，樓價急升，

選擇又少，同時要與國內人競爭的時候才買，當時知道都唔買，即是執輸，而大家都知道，執輸

行頭，慘過敗家。



我大部分同意年輕ｆａｎｓ所講，但執輸行頭，未必敗家。在２００８年環球金融海嘯時，

不少分析員話樓市會大冧，大約會跌３０－４０％咁多，不少業主在沒有逼切性的情況下將自住

單位賣走，如果有人問他們點解要將自住單位賣走，他們會話，明知樓價大跌都唔賣樓，即是執

輸，因為大跌之後可以用低價買到更優質的單位，仲話執輸行頭，慘過敗家，而事後那些當時賣

樓的業主發覺，執輸仲好，因為樓價不但沒有大跌，反而倒升，令到不少業主在不知不覺敗了家

，原來執輸行頭，未必敗家。《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》



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