《缸邊嫺談－黃惠嫺》內地碳排放權交易場啟動，再生能源股料受惠

《缸邊嫺談》為實現中國二氧化碳排放在２０３０年達到「碳達峰」、２０６０年達到「碳

中和」的目標，經歷了十年時間逐步確立的「全國碳排放權交易」機制終於在２０２１年７月

１６日正式啟動。

中國國務院於２０２１年７月１４日確認了發電行業為首個納入全國碳排放交易市場的行業

，合共有２２２５家發電企業獲分派碳排放權配額。根據生態環境部副部長趙英民介紹，首批被

納入碳市場的企業，每年二氧化碳排放總量超過４０億噸，意味著中國的碳排放權交易市場將成

為全球溫室氣體排放量規模最大的碳市場。

「全國碳排放權交易」的機制是根據「總量控制和交易原則」而制定。由政府設定、控制總

量和碳排放權配額分配規則，企業可按照規定獲發配額。「碳排放權交易」即是將二氧化碳的排

放權以商品形式在市場上進行買賣。交易前，政府首先確定當地減排總量，然後再將排放權以配

額形式免費發放予企業等市場主體。獲發碳排放權配額的企業可根據自身之減排情況決定在交易

市場購買更多配額，或出售多餘配額。



＊有助實現「碳達峰」、「碳中和」＊



內地建設全國碳排放權交易市場的核心並不在於讓企業透過交易碳排放配額而獲利，而是透

過一個基於市場機制的系統去達致減少碳排放、降低能源耗用，促進產業和能源結構優化的目的

。

建立全國碳市場對中國實現「碳達峰」、「碳中和」具有舉足輕重的作用，其重要性主要體

現在幾方面：一是在碳市場管理及控制下推動高排放行業邁向產業結構和能源消費的綠色低碳化

，促進高排放行業率先「達峰」；二是為碳減排釋放價格信號，並提供經濟激勵機制，將資金引

導至減排潛力大的行業企業，推動綠色低碳技術創新突破，促進高排放行業朝綠色低碳發展轉型

；三是通過建構全國碳市場抵銷機制，促進增加林業碳匯（是指通過市場化手段參與林業資源交

易，從而產生額外的經濟價值，當中包括森林經營和植樹造林兩方面），促進可再生能源的發展

，助力區域協調發展和生態保護補償，宣導綠色低碳的生產和消費方式；四是依託全國碳市場，

為行業、區域綠色低碳發展轉型及實現「碳達峰」、「碳中和」提供投融資渠道。

換言之，在碳排放權交易當中，環保技術先進的企業將獲發更多碳排放權交易配額，從而通

過交易獲得收益，相反技術落後的企業就會增加購買碳排放配額的成本。這樣既能控制區域碳排

放總量，又可激發企業的減排動力，鼓勵企業提高技術、節能減排。



＊２０２５年市場規模料達２８４０億人幣＊



中國碳排放交易試點自２０１１年１１月開始啟動，當時中國國家發展和改革委員會發布了

《關於開展碳排放交易試點工作的通知》，確定以７個省市作為試點地區，當中包括北京市、天

津市、上海市、重慶市、深圳市、廣東省及湖北省，這些地方試點在２０１３年６月起陸續啟動

了碳排放權交易。而於２０１６年１２月，福建省亦加入成為第８個碳排放交易試點，以至今日

全面邁向碳排放權交易全國統一發展。

根據中國碳論壇及ＩＣＦ國際諮詢公司共同發布的《２０２０中國碳價調查》研究結果顯示

，２０２５年全國碳排交易體系內碳配額價格預料將穩定上升至每噸７１元人民幣，全國碳排放

權配額市場總規模將達至２８４０億元人民幣。以８個地方試點的交易活躍度中間水平１％保守

估算，未來中國年碳排放配額現貨交易額潛力將超過２１億元人民幣。

按中國生態環境部副部長趙英民表示，在啟動「全國碳排放權交易」初期，只將電力行業

（純發電和熱電聯產、燃氣發電機組）２２２５家企業納入第一次交易主體，未來會針對石化、

化工、建材、鋼鐵、有色金屬、造紙及航空等高排放企業，研究符合全國碳市場要求的行業標準

和規範建議，按照「成熟一個，發布一個」的原則，擴大碳市場的行業覆蓋範圍。相信未來隨著

市場逐步完善，加上覆蓋範圍擴大，交易的活躍程度將會有所提升，全國碳交易市場規模將繼續

擴大。

其實，自內地去年提出「碳達峰」及「碳中和」等目標後，相關的新能源、可再生能源板塊

已錄得不小的升幅。儘管在「全國碳排放權交易」市場正式啟動後，相關股份在獲利回吐的情況

下而受壓，但擁有新能源?可再生能源及環保發電項目的企業在「全國碳排放權交易」市場首階

段獲發較多的碳排放配額，可透過將多餘的配額在交易市場上出售而獲利，從而令一直依賴補貼

的可再生能源企業減輕利潤方面的壓力，提升自身的盈利能力及現金流，建議投資者可多加留意

可再生能源相關的股份。《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份



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