【企業盈喜】億勝生物（０１０６１）料中期純利增最少２﹒２５倍

《經濟通通訊社２１日專訊》億勝生物（０１０６１）公布，預期截至６月３０日止中期純
利按年增長不少於２﹒２５倍。
該集團指，預期收入約７﹒３７億元，同比增長約１﹒２８倍，有關增長主因自去年９月起
內地門診運作恢復正常後，一直以新冠肺炎疫情前水平經營。
該集團預期於８月底前公布業績。（ｗｈ）
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