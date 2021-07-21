【企業盈喜】億勝生物（０１０６１）料中期純利增最少２﹒２５倍

《經濟通通訊社２１日專訊》億勝生物（０１０６１）公布，預期截至６月３０日止中期純

利按年增長不少於２﹒２５倍。

該集團指，預期收入約７﹒３７億元，同比增長約１﹒２８倍，有關增長主因自去年９月起

內地門診運作恢復正常後，一直以新冠肺炎疫情前水平經營。

該集團預期於８月底前公布業績。（ｗｈ）

