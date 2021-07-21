《日入而息》傳匯豐等銀行停批恒大樓花按揭，愛美客傳赴港上市

《今天重點》﹡中原按揭表示銀行拒恆大樓花按揭申請屬個別事件，其他銀行或跟隨；經絡

表示銀行拒恆大樓花按揭，對整體樓按市場影響輕微；據報匯豐拒絕接受恆

大樓花按揭申請，涉兩個在建項目；傳銀行拒恆大樓花按揭，恆大指買家可

延期成交６０天

﹡傳愛美客擬本月或下月赴港申請上市，籌最多２３４億

﹡立法會二讀財匯局修訂條例草案，許正宇稱業界普遍支持由局方規管；許正

宇稱南向通初期將涵蓋存款及低至中風險債券等；推ＦＩＲＳＴ畢業生版資

助２００職位，下周三起接受申請；立法會通過無約束力議案，促請政府立

法打擊假資訊

﹡消息指警方國安處拘捕前蘋果日報執行總編輯林文宗；前蘋果副社長陳沛敏

及英文版執總馮偉光被撤銷保釋

﹡本港新增５宗輸入個案，包括沙特抵港小姊弟



《即日市況》﹡恆指低收３４點報２７２２４，科指跌９點報７３２７



《深滬股市》﹡滬指收升０﹒７％創業板漲近３％，成交重返萬億元



《美元匯價》﹡美元維持９３以上不高追的策略；歐元最新報１﹒１０１２╱１３，日圓最

新報１﹒１７７０╱７４



《公司業績》﹡匯控（００００５）８月２日審議中期業績及會否派發中期息

﹡親親食品（０１５８３）料中期將盈轉虧蝕不超過１０００萬元人民幣



《公司資訊》﹡中銀香港（０２３８８）為高端「私人財富」客戶推人民幣個人綠色定期存

款計劃；中銀香港推出「ＮｏｔＡＬｏｔ碎股易」服務

﹡百利達（０８１７９）發展外賣燒味自營店擴收入來源

﹡阿里巴巴（０９９８８）運用雲技術幫助東京奧運工作人員降低中暑風險

﹡現代牧業（０１１１７）對中元牧業收購價下調至７﹒２億人民幣

﹡華潤醫藥（０３３２０）子公司獲Ｆａｓｃｉｎ蛋白抑制劑大中華區獨佔許

可權

﹡傳京東科技致力「去金融化」兩核心高管離職，京東稱消息失實

﹡聯洋智能控股（０１５６１）考慮或將常州萬輝清盤

﹡賽生藥業（０６６００）胸腺法新納入ＴＡＣＥ治療臨床實踐指南

﹡建灝地產屯門「上嵐」再加推１６伙，加價２至３％

﹡英皇國際（００１６３）以２﹒５９億元統一高陞大樓業權

﹡越南製造加工出口（００４２２）配合防控措施，越南仁澤生產設施停運

１１天

﹡成都高速（０１７８５）控股股東中標高速公路項目建設運營

﹡金寶通（００３２０）與Ｎｕｔａｎｉｘ合作，整合程序簡化管理流程

﹡青島港（０６１９８）賈福寧辭任董事長，蘇建光接任

﹡睿見教育（０６０６８）董事會建議更名為光正教育國際控股有限公司

﹡華懋集團與安樂工程（０１９７７）簽署諒解備忘錄，促進醫療服務合作

﹡中石化（００３８６）上半年油氣當量產量按年升４﹒２％至約２﹒３５億

桶



《國企紅籌》﹡深圳控股（００６０４）６月合同銷售額按年跌５２﹒６％至１４﹒１８億

元人民幣



《神州民企》﹡信陽毛尖（００３６２）公子公司擬明年８月啟碳化鈣二號爐，料年產量達

１０萬噸



《中國要聞》﹡深圳擬出台二手小汽車交易周轉指標政策

﹡發改委召開價格工作會議，要求強化大宗商品價格調控；發改委表示研制實

施方案進一步細化積極生育支持措施

﹡上半年上海市重大工程已完成全年投資目標過半

﹡富豪汽車與吉利控股簽協議，購合資公司另５０％股份

﹡天弘餘額寶基金二季度規模下降１９﹒７％

﹡人行１００億逆回購利率持平，續零投放零回籠

﹡衛健委表示４０００多家托育機構已備案，１萬多家正申請；三孩政策也是

計劃生育政策，非全面放開生育；未徵收的超生三孩撫養費不再收；社會撫

養費等制約措施不合時宜需及時廢止；冀短期內釋放生育潛能平緩出生人口

下降趨勢；衛健委回應不全面取消生育限制：保持政策連續穩定性

﹡國辦表示圍繞重點民生領域反壟斷執法，推進審查全覆蓋

﹡傳龍頭銀行拒恆大樓花按揭申請，經絡料其他銀行跟隨

﹡宏達系舵主劉滄龍被逮捕，四川信託此前爆雷公安追贓

﹡泛海控股靠穩，擬再售民生證券２０％股份將失控股權

﹡快手騰訊等傳播兒童軟色情表情包，網信辦責令整改

﹡網信辦啟動暑期未成年人網絡環境整治，聚焦７類問題

﹡上半年上海經濟增長１２﹒７％，與全國水平持平

﹡內地１６款違法Ａｐｐ涉嫌超範圍採集個人隱私信息

﹡國家將投放第二批銅鋁鋅資源，當局稱有信心穩定預期

﹡上海上半年消費同比增逾三成，兩年平均增７﹒６％；上海上半年貨物進出

口同比增１９％；上海上半年固定資產投資同比增１０﹒９％；上半年上海

居民人均可支配收入同比增１０﹒３％

﹡統計局預計下半年上海ＣＰＩ價格總體保持平穩

﹡中國外交部表示中美應就氣候變化問題加強溝通協作



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒４％，報１７４５８點



《其他消息》﹡今屆立法會會期將於１０月３０日中止

﹡立法會二讀打擊起底法案，曾國衞否認公權力無限擴張

﹡消息指警方國安處拘捕前蘋果日報執行總編輯林文宗；前蘋果副社長陳沛敏

及英文版執總馮偉光被撤銷保釋

﹡記協證實林文宗被捕，籲當局勿向新聞界散播白色恐怖

﹡港大學生會被要求遷出綜合大樓，今起再無會址

﹡立法會二讀財匯局修訂條例草案，許正宇稱業界普遍支持由局方規管；許正

宇稱南向通初期將涵蓋存款及低至中風險債券等；推ＦＩＲＳＴ畢業生版資

助２００職位，下周三起接受申請；立法會通過無約束力議案，促請政府立

法打擊假資訊

﹡中大二號橋暴動案，３大專生判囚２個月至４年半

﹡存保會表示去年底受保障存款總額按年增加４％至２﹒４６萬億元

﹡金發局推金融服務業創職位計劃畢業生版，為大學畢業生提供職位

﹡陳帆稱已要求相關人士月底前交柏傲莊報告，港鐵已盡責任；「短貴長平」

佔港鐵票價組合２％，最快３年理順一半

﹡貿發局表示在港企業對香港的營商環境有信心

﹡深股通額度全日用４４億元，陸股通連續三日淨流入；滬股通額度全日用

２１億元，陸股通流入３１億元

﹡天星銀行推開戶迎新優惠，活期存款利率達３﹒６％

﹡ｃｓｌ成「香港動漫電玩節」大會指定５Ｇ供應商

﹡中原按揭表示銀行拒恆大樓花按揭申請屬個別事件，其他銀行或跟隨

﹡消息指台灣最後一位駐港辦事處官員被迫返台

﹡據報Ｌｏｎｅ Ｓｔａｒ基金解僱中港等地亞洲投資團隊大部分成員



《河南暴雨》﹡鄭州暴雨已致２５死７失聯

﹡中國外交部表示暫無收到外國在豫公民傷亡報告

﹡日產汽車鄭州工廠停產，小鵬汽車代工廠斷水電停工

﹡百度捐贈９０００萬元馳援河南，上線暴雨互助通道

﹡河南多條高速封閉，中原高速料短期受損惟價仍升１％

﹡河南部分用戶手機無信號，三大運營商：奔赴現場搶修

﹡河南鞏義市４死逾２萬人被轉移，多處山泥傾瀉或塌方

﹡阿里巴巴捐１﹒５億人幣河南救災，將推更多助力舉措

﹡美團捐款１億元，免費開放鄭州倉庫６３萬件生活物資

﹡庫克稱蘋果將捐款支持河南救援和重建工作

﹡習近平稱河南防汛形勢嚴峻，抓緊抓實各項救災措施

﹡鄭州市氣象台發布暴雨橙色預警

﹡鄭州列車停駛４０小時斷糧斷水，車上逾７００人求救

﹡鄭州機場２１日１２點前不接收進港航班

﹡鄭商所回應罕見暴雨影響：交易所運營一切正常

﹡橫風橫雨仍需工作，銀保監連發通知確保金融服務暢通

﹡中國平安接災情相關報案逾２萬筆，預估賠付額超６億

﹡發改委表示極端天氣影響９８萬用戶供電，煤炭供應受阻



《新冠肺炎》﹡本港新增５宗輸入個案，包括沙特抵港小姊弟

﹡北京啟動１２至１７歲打疫苗，１８歲以上接種率九成

﹡上海對來自或途經中高風險地區的人員加強嚴格管理

﹡南京江寧區開展全員核酸檢測

﹡南京祿口國際機場最新發現１７例陽性患者

﹡台灣新增１６宗新冠肺炎本土確診，另增５宗死亡

﹡何栢良稱從高風險地區抵港者應閉環式管理

﹡經濟學人智庫表示中國或因明年秋季政府換屆延遲通關

﹡據報香港將推遲解除高風險地區的入境禁令

﹡３名青少年接種兩劑復必泰後懷疑患心肌炎，情況穩定

﹡香港大學約３００名師生接種復必泰疫苗

﹡宏利公積金推大抽獎，送出逾８５０萬元紅利單位回贈

﹡經濟學人表示亞洲國家堅持「清零」，恐損自身商業地位

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