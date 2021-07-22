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即市新聞

22/07/2021 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》恒指昨天低位２６９７１很關鍵

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，
局勢則分別屬於顯著向淡和中性。港股繼續回吐，曾下試前跌浪底支持。恆指暫仍守穩於本月９
日低位２６８６２之上，卻已令好友大感失望。後市關鍵，當然看該關口支持會否正式失守（收
市位計），從短期重要支持位變為短期重要阻力位。日線圖上５個主要技術分析指標均屬利淡，
唯一可取者，乃ＳＡＲ剛出現了極點低位，代表昨天（２１日）低位２６９７１有機會支持大市
反彈。
　　熟識ＳＡＲ高階分析法的朋友都知道，２６９７１現應被視為短期好淡分水嶺。於本周末前
，最遲下周一（２６日）收市前，只要不錄得低於該位的收市位，後市便有七成機會正式回升，
最低限度可錄得顯著的反彈幅度。但若期間錄得低於該位的收市位，昨天高位２７３７２便會立
即成為新短期阻力位，後市將繼續往下尋底，易跌難升。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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