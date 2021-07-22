《套期保值－蕭猷華》天災頻生勿忽視「綠天鵝」對金融市場風險

《套期保值》７月２０日，中國河南省發生歷史性暴雨天災，省會鄭州２４小時內降雨高達

５５３毫米，一天降了一年的雨量，鄭州地鐵被大水湧入、卡車被洪水沖走，防汛形勢嚴峻，這

次天災有報道形容為千年一遇，《人民日報》宣稱１４萬人受災，經濟損失最少１２億人民幣。



另一方面，在內地股票市場，註冊地在河南鄭州共有３１間上市公司，包括安圖生物、鄭煤

機、宇通客車、明泰鋁業等，全部市值超過百億公司，內地媒體聯絡多間在當地的企業，幸好位

於災區的上市公司受影響情況有限。



除了鄭州，６月２９日加拿大與美國西北部多地氣溫高達攝氏５０度，美國西岸大片地區經

歷２０多年最嚴重的乾旱；上星期德國、比利時遭逢上個世紀以來最嚴重的洪災，超過百人死亡

，多人失蹤。氣象學家指出，地球氣溫平均上升１度，大氣層中的水含量就會上升７％，增加發

生強烈暴雨機會。



全球發生極端天氣愈來愈多，氣候災難除了影響人命傷亡之外，對金融市場影響亦不能忽視

。很多年前，國際清算銀行已提出「綠天鵝事件」，指異常氣候變化引發極端事件，對金融市場

構成系統性風險、信用風險、流動性風險，保險風險等，呼籲世界各國央行防範金融風險時，將

氣候變化納入分析之中。當然，傳統分析和風險評估，配合氣候模型，都無法準確判斷對金融體

系造成甚麼程度的影響，而且氣候變化的複雜性，遠超出一般「黑天鵝事件」。故此，防範應對

極端天氣的工作，單靠各國央行是不足夠，必須配合政府各部門、社會環保團體一同協調合作。



美國總統拜登２０２０年當選時，立即重新加入《巴黎氣候協定》中，聯同歐盟與英國目標

在２０３０年前，將溫室氣體排放減少５５％。此外，內地去年在聯合國大會上強調，力爭２０

３０年前實現碳達峰，２０６０年前實現碳中和。綠色領域、環保能源發展是長遠事業，要減低

「綠天鵝事件」發生，還要靠中央銀行、金融機構、政府和各部門共同努力。

《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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