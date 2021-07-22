《行內行外－梁崇讓》貿易、金融、科技、間諜四大戰線集港？

《行內行外》中國官媒《環球時報》刊登評論文章，指今時今日科網公司已往往走在行業最

前頭，「中國決不能讓任何一家互聯網巨頭，成為比國家掌握還詳細的中國人民個人訊息的超級

資料庫，更不能給它們對那些數據的隨意使用權」。評論特別指出像「滴滴出行」在美國上市的

中國公司，實際上主要的股東都是外資，因此國家對它的信息安全監管，更需要有高嚴格的監管

。內地監管當局採取嚴厲行動，而《環球時報》評論有此種說法，明顯是為了防止跨國科技巨企

間接變成間諜，向外國泄露不應該透露的資料和訊息。上周的《行內行外》文章，曾提及現在的

科技網絡無孔不入，「私隱」是否仍然存在已成疑問？



＊沒有硝煙經濟戰爭＊



只是目前中美之間的角力已劍拔弩張，甚至擴展至軍事上的領海演習，站在國家的層面為了

國家的安全，做好防衛的準備，也是無可厚非的。筆者早在２０１６年１２月、２０１７年２月

、２０１８年７月２８日和２０２０年１０月１５日，在《行內行外》分別公開發表了「時刻警

惕貨幣戰的殺傷力」、「好一個惹火尤物－特朗普」、「貿易戰、貨幣戰、利息戰、霸權之戰」

和「貿易戰、科技戰、金融戰－誰決勝千里」等文章，已指出特朗普日後必定會到處點火和搞事

，事實證明筆者預測正確，這場沒有硝煙的經濟戰爭，直接影響全球金融市場和股市。



美國政府不少人士認為，如美國想延續其世界霸權地位，必須打壓中國的經濟和發展，首重

打擊中國金融和高科技的發展，並利用金融戰來打擊中國的資本市場，目的打壓中國的崛起和擴

張；美更會以國防安全作藉口，對中資背景的科技企業百般阻撓和打壓。據報道：美國因此於

２０２０年通過的《外國公司擔責法案》簡稱為《ＨＦＣＡＡ》法案，《ＨＦＣＡＡ》法案規定

，所有赴美上市的企業必須接受ＰＣＡＯＢ（美國公眾公司會計監督委員會）對會計底稿的審查

，否則將被強制退市，這即是要被美國監管機構審計底稿，否則便是違法了。此外，

《ＨＦＣＡＡ》法案存在某些更苛刻的條件，可說是將企業和董事局成員完全「起底」。



＊美資懶理拜登警告＊



在２０２０年，中國內地正式生效的新《證券法》第１７７條明確規定，境外證券監督管理

機構不得在中華人民共和國境內直接進行調查取證等活動。未經國務院證券監督管理機搆和國務

院有關主管部門同意，任何單位和個人不得擅自向境外提供與證券業務活動有關的文件和資料。

中美兩國先後立了兩條不同的新法例，這已令中美兩地的中資上市企業出現震盪，如遵守一方的

法規便容易違反另一方的法規，「滴滴出行」事件便是一個實例吧。至於既然是中資企業，要守

哪國的法規更重要？那就不需寫公仔要劃出腸吧！



面對中美兩地政治鬥爭對企業的監管風暴，愈來愈多中企宣布暫擱置赴美上市的計劃，分析

家估計這類中資企業的最終落腳點將是香港，這便是造成大量中概股回港上市的直接原因吧！拜

登政府上場後，中美的經濟戰綫有增無減，拜登政府也知道香港是中資企業的融資中心，也是不

少美國財團和資金重大利益的所在，但美國政府並不想中港兩地商貿仍有所得益。因此上周總統

拜登只好再出口術，對在港營商的美國企業發出警告風險，但事實美資自中美貿易磨擦後，在港

的證券融資業務仍非常活躍，加上有知情人士說赴港上市中資企業的批准程序會較赴美簡單，如

所說屬實，港交所（００３８８）又成為絕對的漁人得利者了。筆者料美資不會因拜登的一句話

而停止在港股票市場的資金活動，只因資本家還是向錢看，否則美資投資銀行也不會紛紛到中國

內地繼續擴展版圖了！



＊背靠祖國前景看漲＊



後記：香港的特殊政治經濟環境，一直以來已被認為是收集中西方情報和資訊的樞紐，記得

筆者於２０１８年８月１日在某報刊上發表了一篇「港成中美磨心，經濟備受考驗」的文章，內

容述及貿易戰背後其實是世界霸權之爭，人民幣走向國際化將挑戰美元霸主的地位，而（一帶一

路）宏觀遠大的國策，正威脅著美國全球政治和經濟的主導地位，美國為了保護本國既得利益，

必定全面打壓中國的崛起，只是今時今日的中國已不是百多年前的中國，為了維護國家權益，發

起全面的反擊和反制當是必然。



現今美國為了鞏固美元的地位，只好急急發展自己的數碼貨幣，拜登在上月更宣布與七國集

團共同合作「重建更好世界」計劃以幫助發展中國家發展基礎建設，目的是抗衡中國的（一帶一

路）計劃，同時提出印太數碼貿易聯盟意圖抵制中國，更利用傳播媒體和反對派挑起香港社會紛

爭，香港的佔中和黑暴行動嚴重影響香港社會的穩定和經濟發展，其中有否有涉及間諜行為？還

待國安公署查找了。美國政府多次宣布制裁香港官員，拜登向在港營商的美國企業發出警告，這

證明香港早已成為中美角力磨心的說法所言非虛，香港是中資企業對外的融資中心、（一帶一路

）的超級聯絡人、大灣區區域發展的核心引擎，美國仍會繼續向在中港營運的美商施壓是必然的

了，這自然對香港有所影響，雖然香港未來的經濟仍備受考驗，但相信只要背靠祖國，配合內地

的發展，香港經濟發展仍有望可看高一線！

《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

