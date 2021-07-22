《缸邊隨筆－石鏡泉》幾時跌完？（二）

《缸邊隨筆》前晚美股大漲５００點，昨日（２１日）恆指跌幅收窄至跌３５點，期指跌幅

收窄至跌９點，跌完了嗎？



假如美股昨晚不太走樣，港股可望於２７１００區企穩，今日（２２日）可反彈，但在

２７８╱２８２區有阻力。



港股自今年２月３１０００區下跌以來，已跌逾４０００點，吊頸都要透氣，點都要先彈高

，再散。港股要甩難，要：



（１）升穿２７５區，這個之前所謂的鐵底，跌穿了，就是支持變阻力的鐵頂了。



（２）升穿２７５，就要挑戰６月３０日，即７月期指的開波日，亦是今次７月跌浪的起跌位，

２９０區。



（３）升穿了２９０，就是三頂而破格，再上可以挑戰三萬或更高。



但假如期指弱如阿斗，扶不起，明確跌穿２７０，咁就無眼睇，可以跌至２５０至２１０！

！



要期指能挑戰三萬，其中必要新科技股能走出困局，但目前看似不易，筆者在７月２０日的

「午市閒談」有談此。



不過，期指如能守２７１，就算未能上戰三萬，也有其他股可考慮，尤其是通訊商及汽車板

塊，詳見７月１９及７月２１日「午市閒談」。



跌市，無股買得落手，不是不睇市，而是要做功課，看跌後有乜股好買，事實上，昨日言，

通訊商與汽車板塊都見有好表現，典型的炒股不炒市。



美股又如何？高盛謂，不宜抄底，原因？



高盛分析師Ｊｏｈｎ Ｆｌｏｏｄ謂：「我計劃在接下來的幾個交易日裏耐心等待，不會輕

易入場抄底。我一貫是逢低買入的人，但當前給我的感覺不一般，本周我準備迎接較弱的大盤表

現。」



他給出的幾大關鍵看衰訊號包括：



１、上周末以來的全球新冠疫情新聞是其今年看到的最負面消息之一。



其中，上周美國感染人數激增逾６０％，遠超全球平均增長１６％的幅度。前美國食藥監局

長Ｓｃｏｔｔ Ｇｏｔｔｌｉｅｂ稱，美國嚴重低估了境內傳播的Ｄｅｌｔａ變種病毒水平。美

國疾病防控中心ＣＤＣ也認為，美國疫苗接種率低下地區將重新爆發疫情，主要城市可能效仿洛

杉磯重新實施口罩佩戴令。東京夏季奧運會開幕前，已有運動員檢測呈陽性，也有美國運動員退

賽，歐洲隔離措施重新趨嚴等。



２、美股ＩＰＯ發行量正進入高峰期，這周ＩＰＯ整體融資規模將比上周翻三倍，在已經脫

離指數年內階段性高點的７月下旬，這一現象尤其值得注意。



３、美股二季度財報季上周由摩根大通等大型銀行率先打響，但銀行股指數隨後在一周裏累

跌３﹒５５％。這表明，就算二季度超出市場預期，也不能期待得到相應的股價回報。這可能是

因為華爾街賣方分析師本身對財報的預估值就偏低，而且市場倉位仍然擁擠。



４、很重要的是，下周起預計９９％的標普５００成分股都將進入回購管制窗口期，這通常

在財報發布前４至６周到來。



此外，採用趨勢追蹤策略的ＣＴＡ基金在市場中充當淨賣家，導致系統性流動性不對稱；通

過分析上漲與下跌股票數量的差額來判斷未來市場走勢的「市場廣度」指標持續惡化，且較６月

大幅下滑；市場「發力」不均，美股大盤基本靠科技股支撑等等因素，均代表近期大盤表現不會

太好。



＊ＶＩＸ回至１５％可買股＊



要等到幾時，才知美股可抄底？筆者膽大，褻瀆禪宗二祖慧可。慧可曾問達摩如何能安心，

達摩叫慧可拿個心出來，慧可答找不到，達摩謂：汝心已安。好禪啫，筆者是凡夫俗子，心不安

就是心不安，但如ＶＩＸ（恐慌指數）回低至１５％或以下，則筆者這個錢開眼便會心安，可買

股了。



在美股於周一大跌前，美股的ＶＩＸ是１５％左右，周一時則上升至近３０％，周二時回下

至１９％，但仍較之前的１５％為高，如昨晚及今晚美股ＶＩＸ回見１５％，以至１３％，即是

美股投資者心已安，不再慌，如又見指數及成交升，相信這就是起碼暫跌完之兆了。



＊贛鋒鋰業候１５８元買＊



昨在《午市閒談》中，筆者推介了贛鋒鋰業（０１７７２）。贛鋒鋰業是鋰資源生產商，主

要從事上游鋰資源提取；深加工鋰產品、鋰電新材料系列產品、鋰電池及儲能電池等的研發、生

產和銷售，以及鋰資源、鋰電池的回收等。



此外，贛鋒擁有若干權益並已投產或開發中的礦山，遍及中國江西、西澳洲、阿根廷及愛爾

蘭等地。



贛鋒鋰業昨收報１６７﹒６元，升１４﹒０９％；預期市盈率８４﹒８３倍，預期周息率０

﹒４０％。



＊鋰電池或會被替代＊



昨受到美國電動車生產商特斯拉擬逐步向所有國家的汽車製造商，開放其充電樁網絡的消息

影響，市場憧憬新能源電動車或可受惠於其充電網絡之外，亦間接利好鋰電池商，例如贛鋒鋰業

的股價。



不過，須留意的是，鋰可能會被電動車的新科技及其他新能源替代，加上礦業也可能會淪為

國際政治攻擊的工具，大家對這類新能源股樂觀之餘，還宜審慎。



＊已破雙頂 可至２１０元＊



周線圖上，贛鋒鋰業早前已確認破雙頂，量度升幅可至２１０元水平；再看日線圖，贛鋒反

覆趨上，走勢也俏。



推介時，贛鋒鋰業處於１６４元水平，短期阻力也在１６４元，有興趣者可待它回調至

１５８元吸納，目標上望２１０元；短期支持在１５３元，跌穿１４９元止蝕。

《資深投資者 石鏡泉》



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（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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