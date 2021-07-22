《專家之言－黃德几》永達汽車銷量持續增加，股價整固後有望再上

《專家之言》內地經濟持續復甦，消費者再次展現對產品升級傾向。中國近月汽車銷量持續

回落，惟豪華車需求持續回暖。中國乘用車協會（ＣＰＣＡ）數據顯示，今年６月中國乘用車市

場零售，按年下跌５﹒１％至１５７﹒５萬輛；其中豪華車零售銷量２５萬輛，按年和按月分別

下降４％，豪華車繼續保持穩定，消費升級的需求持續，競爭影響不大。另外，６月新能源乘用

車零售銷量達到２２﹒３萬輛，按年增加１﹒７倍，按月上升１９﹒２％。至於汽車芯片短缺問

題，預期在今年下半年亦有望逐步緩和。



＊半年淨利潤增逾倍，中高端品牌強勁復甦＊



永達汽車（０３６６９）為兩大德國汽車品牌──寶馬ＢＭＷ和保時捷Ｐｏｒｓｃｈｅ在內

地最大汽車代理。集團早前發盈喜，預期截至今年６月底止中期的股東應佔合併淨利潤，按年將

錄得不少於１１０％的增長，主要由於新車銷量大幅提升，毛利率有所改善、售後服務收入較快

增長，以及二手車業務快速發展。該中期業績，將於８月下旬公布，可多加留意。

事實上，集團今年首季度已錄得不俗的表現。截至２０２１年３月底止季度，集團的綜合收

入，按年增加９０﹒５％，純利上升７﹒８６倍至５﹒２６億元（人民幣﹒下同）。期內，乘用

車銷量增加９８﹒３％至５８３９６輛，其中豪華及超豪華品牌乘用車銷量３７３１１輛，反映

中高端品牌強勁復甦。

首季度，乘用車銷售收入上升９０﹒８％至１６５﹒３２億元，其中豪華及超豪華品牌乘用

車銷售收入為１３８﹒７億元，佔比為８３﹒９％。售後服務收入２６﹒７５億元，按年增加８

８﹒８％；金融和保險代理服務收入升６０﹒７％至２﹒９７億元。期內，集團的平均存貨周轉

天數由２０２０年首季度的５０﹒７天下跌２５﹒７天至２５天，庫存控制在良好水平。



＊出售永達融資租賃，改善資產負債表結構＊



另外，集團早前以４﹒４７億元出售永達融資租賃８０％股權，完成上述股權出售後，集團

亦將尋找時機，進一步出售餘下２０％的股權，直至永達融資租賃從集團完全剝離。集團預期不

會因出售完成而有任何重大收益或虧損。通過出售永達融資租賃股權，可達到更佳收入組合，改

善資產負債表結構，提升資金周轉率。

走勢上，７月１５日高見１７﹒１４元（港元﹒下同）創新高，昨日企穩１０天線，ＳＴＣ

％Ｋ線回升至接近％Ｄ線，惟ＭＡＣＤ牛差距收窄，宜候低１４﹒７元以下吸納，若以大成交突

破１７﹒１４元阻力，升勢有望持續，不跌穿１３﹒５元可續持有。《金利豐證券研究部執行董

事 黃德几》（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份）



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