【企業盈喜】正榮服務（０６９５８）料中期多賺逾六成

《經濟通通訊社２２日專訊》正榮服務（０６９５８）截至本年６月３０日止六個月的未經
審核綜合管理帳目，董事會預計集團期內綜合淨利潤按年增長超過６０％，主要是由於集團在管
物業總建築面積增加；及社區增值服務與非業主增值服務收入的上升。
該集團的在管建築面積達到約５６００萬平米。得益於本年上半年新項目的交付，及該集團
第三方拓展表現。（ｋｓ）
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