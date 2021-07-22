【預告回購即彈】半日逾億掃微盟，分析籲勿急於沽貨止蝕！

《經濟通通訊社記者羅鈞鴻２２日報道》微盟集團（０２０１３）近期跌跌不休，市場認為

受累於「滴滴出行」（美股：ＤＩＤＩ）事件引發的內地加強數據安全監管。在股價錄七連跌、

累瀉逾３４％後，公司「漏夜」發公告，決定在中期業績公布後適時回購股份。消息刺激股價由

逾八個月低位反彈，半日一度急飆超過１４％，且錄逾１億資金掃貨。分析認為，微盟屬行業龍

頭，業務前景理想，股價短期或已見底。



＊回購時機有限制！逾億資金跟隊掃貨＊



微盟股價持續弱勢，公司昨晚（２１日）發公告，指不知悉任何可能對商業前景產生重大不

利影響的監管制度或商業生態改變，強調公司運作一切正常，並對未來發展前景抱有信心。公司

早前通過回購最多１０％計劃，將於中期業績公布後適時進行。

既然微盟認為股價「買得過」，為何公司等待中期業績公布後才回購股份，而非即時回購提

振股價？原來根據港交所《上市規則》，上市公司管理層不得在業績公布前一個月回購股份，有

關限制於業績公布當日結束。而微盟自２０１９年上市以來，半年業績均在八月中下旬公布。基

於此限制，意味微盟最快下月中下旬才可回購股份。

雖然未正式進行回購，但消息已足已令嚴重超賣的股價顯著反彈。微盟半日急漲逾

１４％，高見１１﹒２２元。資金流向亦配合升勢，據《經濟通ＨＶ２報價系統》，微盟半日獲

近１﹒２８億資金淨主動買入，扭轉過去連續六個交易日的資金淨主動賣出。非散戶，即成交金

額１００萬或以上的交易的主動買沽比率為５５：４５，雖僅屬合格水平，惟已較過去五個交易

日平均的４９：５１理想，反映非散戶買家入市態度略轉為進取。



＊滴滴事件累ＳａａＳ股，大行仍看好微盟前景＊



綜觀其他ＳａａＳ股，今日同樣顯著反彈。中國有贊（０８０８３）半日漲逾８％，報１﹒

１７元，移卡（０９９２３）則漲逾６％，報４３﹒１５元。至於被沽空機構狙擊、昨日停牌的

聯易融科技（０９９５９），指沽空報告毫無根據和含失實陳述。股份今日復牌，股價早段最多

升近１８％，但隨後倒跌，半日挫一成，報１０﹒１２元。

ＳａａＳ股積弱，市場起初大多不知悉主因。直至上日，美銀美林指出，微盟近期表現持續

受累於內地收監管數據安全，市場憂慮微盟難再從電商平台取得客戶資料，直接面向消費者（Ｄ

ＴＣ）模式將受影響。

滴滴早前被指違法違規收集使用個人資料，被網信辦要求下架旗下２５款應用程式，市場擔

心當局收緊用戶數據收集法規。微盟７月起股價持續下跌，由上周一（１２日）起計，截至昨天

，股價已錄得七連跌，低見９﹒７５元，創去年１１月以來新低，期內累計跌幅達３４％。若與

２月創出的歷史高位３３﹒５元相比，則腰斬近７０％。

雖然滴滴事件纏繞ＳａａＳ股，但美銀美林仍看好微盟前景。該行認為，微盟仍有不同方式

以私有流量庫收集用戶數據，由客戶自選作主導，監管風險較低。長遠而言，公司將受惠內地數

碼化，維持「買入」評級，但目標價則由２７元下調至２３元。

上半年業績方面，該行預期，微盟訂?解決方案收入按年增長６８％，主要受惠於每月用戶

平均收入（ＡＲＰＵ）提高和商戶增長穩定，惟半年經調整虧損錄２﹒３８億元人民幣。



＊林家亨：微盟屬龍頭無有怕，短期上望１１至１２元＊



國農證券董事總經理林家亨今日在《經濟通通訊社》早上財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ Ｍ

ｏｒｎｉｎｇ》上表示，微盟股價近期跌勢未止，管理層認為股價低於合理值，在手頭現金充裕

下，故決定回購股份。

近日有傳中資企業赴港上市將獲豁免網絡安全審查，反映監管主要針對赴美上市的企業，滴

滴便是例子。而微盟只在香港上市，相信監管風險較低。而且，個人私隱監管在全球大行其道，

部分券商憂慮內地自此收緊對微盟的監管，質疑理據不充份。

他續指，微盟獲騰訊持股，且是業內龍頭企業，在中國加快數碼化下，前景可看高一線。由

於股價過去三個交易日均跌穿保歷加通道底部，今日迅即回升，料再下試機會不大，跌勢有望結

束，初步上望１１－１２元，即去年下半年的平台區。待回購消息落實且業績公布後，股價或將

有更強勁的反彈，故建議高位買入的散戶不需急於沽貨止蝕，強調１１－１２元非止蝕水平。

