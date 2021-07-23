【港版納指周年】估值高波動大政策主導，新經濟概念受捧跌極有譜

《經濟通通訊社２３日專訊》恆生科技指數自去年７月２７日面世，至本月２７日（下周二

）迎來一周年，期間經歷多番大起大跌，由６８６２點起步，一直反覆上升，至今年２月１８日

攀升至最高１１００１點，其後反覆於高位回落，於本月９日跌至最低７１５２點，高位回吐３

５％，直至昨日（２２日）周年累計仍上升６２７點或９﹒１４％，報７４９０點，惟跑輸恆生

指數。恆生科指面世以來波動如此之大，離不開外界對當中很多新經濟股的業務充滿憧憬，願意

給予高昂估值，而它們同時又很受外圍因素包括中美政策及美債息升跌影響。



＊反映科網股股價，迎在美受打壓中概股回歸＊



恆指公司當初為何推出科指？原因之一相信是恆指未能反映重磅科網股的股價表現。騰訊（

００７００）是恆指內唯一一隻科網股，參考去年上半年的表現，恆指累計下瀉１３﹒３４％，

但被稱為ＡＴＭＸ的阿里巴巴（０９９８８）、騰訊、美團點評（０３６９０）及小米集團（０

１８１０）同期則揚１％至６９％不等。另外，自去年５月下旬，美國國會參議院通過打壓中概

股的新法案，要求在美國上市的內地公司加強信息披露，任何不符合美國會計準則的企業或面臨

被除牌風險，接著帶起一波中概股回歸香港第二上市熱潮。總之，恆指集中舊經濟股為人詬病，

反觀新經濟股愈升愈有，種種因素下，令恆指公司萌生推出科指的念頭，「港版納指」應運而生

。就在去年７月９日，恆指公司預告編製一個以「科技創新」為主題的指數，同月２０日已有細

節出台，並於一周後即７月２７日正式登場。新指數反映香港上市科技或創新領域龍頭企業的表

現，涵蓋網絡、金融科技、雲端、電子商貿及數碼業務等，選股準則包括企業是否利用科技平台

營運、研究發展開支佔收入比例及收入增長，最後篩選出３０隻成分股，並於每季檢討，ＡＴＭ

Ｘ另加快手（０１０２４）現佔指數４０％。值得留意的是，內地於去年７月２３日亦推出上證

科創板５０成分指數，不過當中只有中芯國際（００９８１）以Ａ＋Ｈ形式上市，意味本港及海

外投資者均未能參與投資內地科技企業，預計在港上市的科技股將更受投資者青睞，科指推出可

說及時。



＊美債息左右科指升跌，加強中企監管惹退市憂慮＊



美國國內政經政策對本港科指的升跌影響很大。一般來說，當出現通脹時，央行多數會收緊

貨幣政策，例如以加息來提高資金成本，以此來遏抑通脹，而央行利率變動亦會傳導至國債，從

而使國債孳息率上揚。今年年初，多國的通脹指標突然上升，市場擔心聯儲局將會「收水」加息

，便將這種擔憂反映在美國國債當中，其時十年期國債孳息率便由不足１厘升至１﹒７７厘。債

息的上揚亦令股市大地震，首先是通脹預期升溫下，周期及價值股經過多年的沉寂後終於跑出，

同時債息變動令計算股票估值貼現率（Ｄｉｓｃｏｕｎｔ Ｒａｔｅ）上揚，令高估值的科技股

股價下跌。例如本年３月４日美國十年期債券孳息率上升，逼近１﹒５厘，科技股便急跌。隔晚

納指收跌近３％，翌日港股跟隨急挫，科指跌幅更大，挫５４７點或跌５﹒８％，跌穿

９０００點，收報８８１９點，跟著幾天進一步跌至８０００點邊緣，自２月１８日歷史高位

１１００１點計，回落超過兩成，一般分析指，技術上步入熊市，科指接著幾個月都是在

７０００多至８０００多點之間反覆上落。不過有時亦不能「一本通書睇到老」，好似近日美債

息由１﹒７７厘的高位急跌至１﹒２厘水平，成為了推動外圍科技股的助燃劑，但恆生科指卻沒

受惠，可能因其持續受內地政策因素困擾，實在升不起。

另外，美國對中概股的打壓鮮有停息，如於本年３月２４日美國證交會（ＳＥＣ）宣布執行

《外國控股公司責任法》，要求外國公司須符合美國的統一審計標準，上市企業須披露外國政府

組織持有的股權比例、財務權益等，此舉被視為針對中國企業的監管行動，市場憂慮許多中概股

恐面臨退市壓力，拖累美股當日驚現「血洗中概股」慘況，翌日輪到在港上市的股份，其中回港

第二上市的百度（０９８８８）一度重挫逾１１％，收市仍瀉９﹒６４％，後持續未止跌，上市

只四日跌約兩成。



＊科技巨企觸反壟斷保私隱紅線，內地加強管控＊



除美國政府外，內地當局近年亦開始加強監管創科行業，例如阿里巴巴旗下的螞蟻集團，雖

然已在去年１０月底於滬港兩地完成招股，準備於１１月５日上市，但在上市前兩日突遭內地監

管機構煞停，上交所給出的理由是「所處金融科技監管環境發生變化等重大事項」導致「公司不

符合發行上市條件或者信息披露要求」，亦有人說由於去年１０月下旬阿里巴巴創始人馬雲高調

抨擊中國金融監管制度惹怒中央。信息發布不久，持有３３％螞蟻集團股權的阿里巴巴股價隨即

暴跌８％，馬雲亦隨之淡出公眾視野，今年４月內地反壟斷監管機構又對阿里巴巴開出１８２億

元人民幣的天價罰單。馬雲重新現身亦見消瘦了，面露疲態，引起各界揣測。除馬雲受追擊外，

還有多家知名科技公司的創始人和億萬富翁選擇離職，例如抖音母公司字節跳動的負責人張一鳴

和新興網絡購物公司拼多多董事長黃崢，他們辭職的原因尚不清楚，但大多數行業觀察人士認為

來自國家領導人的壓力起到了一定作用。

可能投資者開始意識到科技股估值高政策風險大，踏入今年２月尾之後的幾個月科指都不脫

反覆向下趨勢，至７月９日更跌至近７０００點關，創出超過半年以來新低，引發點是剛在美國

上市的中國網約車巨頭滴滴出行近日遭到北京監管當局重拳審查，多家中企包括醫療大數據公司

零氪科技、播客平台喜馬拉雅等隨後取消赴美上市計劃。近年，保障個人私隱成內地的關注點之

一，中國各個相關部門不斷點名涉及違規收集使用個人資訊的網絡平台。早在７月２日，設在國

家互聯網信息辦公室下的網絡安全審查辦公室已公布對滴滴出行啟動網絡安全審查，審查期間，

停止註冊新用戶。網信辦又在７月４日通報指，根據舉報及檢測核實，「滴滴出行」Ａｐｐ存在

嚴重違法違規收集使用個人信息問題，依據內地《網絡安全法》相關規定，通知應用商店下架「

滴滴出行」Ａｐｐ。７月９日當日網信辦再發布公告，「滴滴企業版」等滴滴２５款Ａｐｐ因同

樣原因被要求下架。而持股滴滴出行約６％的騰訊，其牽頭的遊戲直播平台虎牙與鬥魚合併計劃

亦因有違《反壟斷法》而被國家市場監管總局阻止。《環球時報》７月５日發表評論文章指，不

容許任何一家互聯網巨頭成為比國家掌握還詳細的中國個人信息的超級數據庫，並特別指出滴滴

出行在美國上市，首兩大股東都是外國公司，信息安全監管更須嚴格，不能讓互聯網巨頭隨意使

用個人信息數據。看來隨著近年不少內地科創企業熱衷到海外尤其美國上市，令內地政府憂慮這

些掌握大量用戶數據的企業會將用戶資料甚至國家機密外洩，開始加強監管。



＊料外圍政策因素續影響表現，惟現處低位已見吸引＊



展望今年下半年，美國方面隨著新冠疫情緩和，經濟復甦可期，通脹和加息預期隨之升溫，

美債息仍會上升，但相信當局不會貿然大幅「收水」，量化寬鬆政策仍持續下，料美股包括納指

縱已升至歷史高位也不會大幅下挫，恆生科指亦應少受外圍市況影響。至於美國對中概股的打壓

已在市場預期之內，消息看來已漸消化，在美上市的中概股股價亦已回穩，倒是近來內地加強對

創科行業尤其科技巨企的監管看來已成重要國策，措施亦持續出台，相信會繼續困擾科指一段較

長時間。畢竟科指成分股中大部分是高估值甚至還沒有盈利的創科公司，投資者只能純看用戶註

冊數據、研究開支投入等較為縹緲的數字估計其業務前景，不似傳統舊經濟股有實質盈利數字可

看，看來科指仍會續受外圍尤其來自內地方面的消息影響表現。

不過，對科指表現也不要看得太悲觀，在內地反壟斷監管始終非新鮮事，而過往不少公司經

過整改後亦得到放生，股價有力重上高位。例如阿里健康（００２４１）２０１５年亦因監管問

題，遭國家食藥監總局收回全國藥品電子監管網運營權。阿里健康當年以該運營權為集團主業務

，接近該財政年度收入的１００％，股價亦最多下跌近８０％。不過集團之後亦成功翻生，今年

更晉身藍籌股。

另外，面對內地當局近月的反壟斷監管，相關公司看來也開始自救，向當局釋出善意。例如

騰訊和阿里巴巴一向是競爭對手，多年互相抵制，兩大平台旗下大多數產品互不相容，淘寶和天

貓不支援微信支付，而微信亦過濾淘寶的連結。然而，上周四（１５日）傳出兩大平台主動合作

。據《道瓊斯通訊社》報道，兩大平台考慮互相向對方開放生態系統，兩方合作最先體現在支付

功能，阿里或將在其電商平台包括淘寶和天貓上引進騰訊的微信支付功能，同時亦會使用銀聯等

第三方支付渠道，而騰訊或容許微信小程序用戶接觸部分阿里服務。儘管合作方案尚未落實，亦

未獲監管當局正面回應，但對於騰訊和阿里股價已有一定刺激作用，當日阿里升２％收報２１０

﹒６元，而騰訊亦升１﹒５％收報５６５元。

總而言之，恆生科指在今年下半年雖仍會受各種外圍政策因素困擾，但連同騰訊在內多隻大

型科技股股價已輾轉下跌逾三成，相信風險與回報比例已開始吸引，再急跌空間有限，惟要重拾

升軌看來還要等候各種監管措施明朗化及各種不利消息消化。（ｗａ）

