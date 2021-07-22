《盤後部署》港股小雙底形態現，短期後市或續反彈

《經濟通通訊社２２日專訊》美股連升兩日，道指再次逼近歷史高位，港股三連跌後終見反

彈。恆指高開２４０點報２７４６４，早段在重磅金融股及科技股發力下，重上１０天線（約

２７６３０），曾飆５３５點，高見２７７５９。尾市升幅輕微收窄，港股全日收報２７７２３

，升４９９點或升１﹒８３％，主板成交１３７１﹒５３億元，按日減一成二。國企指數報

１０００６，升１７５點或升１﹒７９％。恆生科技指數報７４９０，升１６２點或升

２﹒２２％。

內地兩市造好，上證綜指報３５７４，升１２點或升０﹒３４％，深證成指報１５２６２，

升４９點或升０﹒３３％；兩市全日成交按日增７﹒６％至１３０１０億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）８月２日審議中期業績及中期股息派發，全日升

２﹒２４％，報４３﹒３元；港交所（００３８８）漲０﹒９３％，報５４０元；友邦

（０１２９９）隨內險股回升，全日彈２﹒４５％，報９６元；科網股反彈，騰訊

（００７００）回升１﹒１２％，報５４４元；美團（０３６９０）彈３﹒５５％，報

２７９﹒８元；阿里（０９９８８）升２﹒１７％，報２０７﹒４元。



＊小雙底形態初步形成，惟續炒股不炒市＊



港股連跌三日之後迎來反彈，金融股及科網股引領之下，恆指早段曾飆逾５００點。恆指昨

日曾下試至２７０００關以下，與７月９日創下的年內低位相若，連同今日以大陽燭收市重上十

天線下，小雙底形態初步形成，並重返２７５００關鍵位之上，短期後市可望繼續反彈，或上試

兩萬八關。惟暫時大市按周仍跌近３００點，本日市況反彈下成交卻縮減，未可過分樂觀。

市況不穩，資金偏好炒股不炒市。於本周前三日跌市中，汽車及新能源板塊仍然鑊氣充足，

今日大市氣氛回暖下，兩板塊表現亦跑贏大市，相信強勢股份續有資金追捧，短期內愈升愈有，

加上內地監管消息仍未明朗，投資者亦傾向取易不取難，資金泊碼頭入強勢個股短炒將成常態。

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