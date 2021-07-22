  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/07/2021 17:43

《盤後部署》港股小雙底形態現，短期後市或續反彈

　　《經濟通通訊社２２日專訊》美股連升兩日，道指再次逼近歷史高位，港股三連跌後終見反
彈。恆指高開２４０點報２７４６４，早段在重磅金融股及科技股發力下，重上１０天線（約
２７６３０），曾飆５３５點，高見２７７５９。尾市升幅輕微收窄，港股全日收報２７７２３
，升４９９點或升１﹒８３％，主板成交１３７１﹒５３億元，按日減一成二。國企指數報
１０００６，升１７５點或升１﹒７９％。恆生科技指數報７４９０，升１６２點或升
２﹒２２％。
　　內地兩市造好，上證綜指報３５７４，升１２點或升０﹒３４％，深證成指報１５２６２，
升４９點或升０﹒３３％；兩市全日成交按日增７﹒６％至１３０１０億元人民幣。
　　重磅股方面，匯控（００００５）８月２日審議中期業績及中期股息派發，全日升
２﹒２４％，報４３﹒３元；港交所（００３８８）漲０﹒９３％，報５４０元；友邦
（０１２９９）隨內險股回升，全日彈２﹒４５％，報９６元；科網股反彈，騰訊
（００７００）回升１﹒１２％，報５４４元；美團（０３６９０）彈３﹒５５％，報
２７９﹒８元；阿里（０９９８８）升２﹒１７％，報２０７﹒４元。

＊小雙底形態初步形成，惟續炒股不炒市＊

　　港股連跌三日之後迎來反彈，金融股及科網股引領之下，恆指早段曾飆逾５００點。恆指昨
日曾下試至２７０００關以下，與７月９日創下的年內低位相若，連同今日以大陽燭收市重上十
天線下，小雙底形態初步形成，並重返２７５００關鍵位之上，短期後市可望繼續反彈，或上試
兩萬八關。惟暫時大市按周仍跌近３００點，本日市況反彈下成交卻縮減，未可過分樂觀。
　　市況不穩，資金偏好炒股不炒市。於本周前三日跌市中，汽車及新能源板塊仍然鑊氣充足，
今日大市氣氛回暖下，兩板塊表現亦跑贏大市，相信強勢股份續有資金追捧，短期內愈升愈有，
加上內地監管消息仍未明朗，投資者亦傾向取易不取難，資金泊碼頭入強勢個股短炒將成常態。
（ｐｌ）

全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事22/07/2021
《神州經脈》中美高層將會晤　河南三百萬人受災　A場成交一年高
財經熱話22/07/2021
【預告回購即彈】半日逾億掃微盟　分析籲勿急於沽貨止蝕！
FOCUS22/07/2021
【FOCUS】恒大系勁彈難言脫險　慎防幣圈商票共振風暴
財經熱話22/07/2021
金沙業績符預期 一眾濠賭股彈升
財經熱話22/07/2021
恒大解決廣發行財產保全爭議　股價急反彈一成
板塊分析22/07/2021
公布強勁盈喜 新天綠色乘風飛翔
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞姆明縮骨遮

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Evatox三重酵素排毒面膜

黃偉康：銀行股前景唔樂觀？蘋果仲有無得追？

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金