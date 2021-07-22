【國際要聞】比利時水災增至最少３２死，國慶大型活動取消

《經濟通通訊社２２日專訊》比利時東南部的水災，死亡人數增至最少３２人，仍有１８人

失蹤，所有遇難者的身分已獲確認，當地超過９０００個家庭未有乾淨食水需要另尋住所，有志

願團體分發食物。

當地危機中心指，受災地區的情況日漸好轉，災情嚴重的列日省能加快清理。

當地週三是比利時國慶日，由於上日為全國水災遇難者哀悼日，國慶活動低調進行，並取消

煙花表演等慶祝環節，閱兵儀式等活動，改為向抗疫前線人員致敬為主。（ｐｓ）

