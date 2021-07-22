【國際要聞】比利時水災增至最少３２死，國慶大型活動取消

《經濟通通訊社２２日專訊》比利時東南部的水災，死亡人數增至最少３２人，仍有１８人
失蹤，所有遇難者的身分已獲確認，當地超過９０００個家庭未有乾淨食水需要另尋住所，有志
願團體分發食物。
當地危機中心指，受災地區的情況日漸好轉，災情嚴重的列日省能加快清理。
當地週三是比利時國慶日，由於上日為全國水災遇難者哀悼日，國慶活動低調進行，並取消
煙花表演等慶祝環節，閱兵儀式等活動，改為向抗疫前線人員致敬為主。（ｐｓ）
全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇
|FOCUS22/07/2021
【FOCUS】恒大系勁彈難言脫險 慎防幣圈商票共振風暴
|財經熱話22/07/2021
金沙業績符預期 一眾濠賭股彈升
|財經熱話22/07/2021
恒大解決廣發行財產保全爭議 股價急反彈一成
|板塊分析22/07/2021
公布強勁盈喜 新天綠色乘風飛翔
|板塊分析22/07/2021
下注人工智能 百度構建增長引擎
|剖析天下22/07/2021
美股調整難料時機 大型科技股下半年仍吃香
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰