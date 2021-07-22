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22/07/2021 13:44

【國際要聞】比利時水災增至最少３２死，國慶大型活動取消

　　《經濟通通訊社２２日專訊》比利時東南部的水災，死亡人數增至最少３２人，仍有１８人
失蹤，所有遇難者的身分已獲確認，當地超過９０００個家庭未有乾淨食水需要另尋住所，有志
願團體分發食物。
　　當地危機中心指，受災地區的情況日漸好轉，災情嚴重的列日省能加快清理。
　　當地週三是比利時國慶日，由於上日為全國水災遇難者哀悼日，國慶活動低調進行，並取消
煙花表演等慶祝環節，閱兵儀式等活動，改為向抗疫前線人員致敬為主。（ｐｓ）

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