《台股攻略－黃振宇》台股結束３連跌，資金回流電子股

《台股攻略》美股能源板塊領漲，三大指數全面上升，而台股結束３連跌，加權指數今日

（２２日）高開，電子及汽車板塊帶領大市衝高，但航運及鋼鐵板塊拖累，指數升幅收窄，最終

升１１４點，收１７５７２點，成交金額約５８４５億元（新台幣．下同）。

資金追捧電子權值股，台積電、鴻海及聯發科同步上升，分別收５９１元、１１０﹒５元及

９１９元，升１％、１﹒８％及０﹒８％，大立光及矽力─ＫＹ升超過２％，華邦電升３﹒４％

，聯電升５﹒７％。ＩＣ設計板塊亦多隻上升，金麗科、創意、安國及尼克森均升１﹒８％至

５﹒９％，晶豪科、普誠及富鼎漲停。面板三虎回勇，友達、彩晶及群創升１﹒９％至６﹒１％

。航運板塊相對偏軟，陽明收１４０﹒５元，跌８﹒５％；長榮收１４３﹒５元，跌７﹒４％；

僅萬海微升０﹒６％，收２４０元。散裝航運板塊的裕民、慧洋─ＫＹ、四維航、正德及榮運亦

跌０﹒２％至３﹒６％，新興、中航、中櫃及宅配通則升１﹒１％至３％。汽車板塊的裕隆、宇

隆、為升、麗清及東陽均升１﹒１％至２﹒８％，車用電子零組件廠的強茂更漲停。鋼鐵板塊的

新光鋼、美亞、東和鋼鐵、燁興、高興昌、春源、春雨、燁輝、聚亨及志聯等超過２０隻股份下

挫，僅中鋼、三星及海光升０﹒１％至１﹒３％。台塑化的董事長陳寶郎於今日股東會表示，集

團曾受美中貿易戰影響，導致石化業景氣轉弱，因此重新評估美國路易斯安那州的投資效益。和

泰集團旗下和潤企業於股東常會完成改選新任董事長，由劉源森當選，並同時也接任和泰旗下和

運租車新任董事長一職。

外圍市況回勇，投資氣氛逐步改善，雖然航運及鋼鐵板塊疲弱，但資金回流電子板塊，預料

大市有望回穩。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

