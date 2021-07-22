  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/07/2021 17:39

《台股攻略－黃振宇》台股結束３連跌，資金回流電子股

　　《台股攻略》美股能源板塊領漲，三大指數全面上升，而台股結束３連跌，加權指數今日
（２２日）高開，電子及汽車板塊帶領大市衝高，但航運及鋼鐵板塊拖累，指數升幅收窄，最終
升１１４點，收１７５７２點，成交金額約５８４５億元（新台幣．下同）。
　　資金追捧電子權值股，台積電、鴻海及聯發科同步上升，分別收５９１元、１１０﹒５元及
９１９元，升１％、１﹒８％及０﹒８％，大立光及矽力─ＫＹ升超過２％，華邦電升３﹒４％
，聯電升５﹒７％。ＩＣ設計板塊亦多隻上升，金麗科、創意、安國及尼克森均升１﹒８％至
５﹒９％，晶豪科、普誠及富鼎漲停。面板三虎回勇，友達、彩晶及群創升１﹒９％至６﹒１％
。航運板塊相對偏軟，陽明收１４０﹒５元，跌８﹒５％；長榮收１４３﹒５元，跌７﹒４％；
僅萬海微升０﹒６％，收２４０元。散裝航運板塊的裕民、慧洋─ＫＹ、四維航、正德及榮運亦
跌０﹒２％至３﹒６％，新興、中航、中櫃及宅配通則升１﹒１％至３％。汽車板塊的裕隆、宇
隆、為升、麗清及東陽均升１﹒１％至２﹒８％，車用電子零組件廠的強茂更漲停。鋼鐵板塊的
新光鋼、美亞、東和鋼鐵、燁興、高興昌、春源、春雨、燁輝、聚亨及志聯等超過２０隻股份下
挫，僅中鋼、三星及海光升０﹒１％至１﹒３％。台塑化的董事長陳寶郎於今日股東會表示，集
團曾受美中貿易戰影響，導致石化業景氣轉弱，因此重新評估美國路易斯安那州的投資效益。和
泰集團旗下和潤企業於股東常會完成改選新任董事長，由劉源森當選，並同時也接任和泰旗下和
運租車新任董事長一職。
　　外圍市況回勇，投資氣氛逐步改善，雖然航運及鋼鐵板塊疲弱，但資金回流電子板塊，預料
大市有望回穩。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話22/07/2021
【預告回購即彈】半日逾億掃微盟　分析籲勿急於沽貨止蝕！
FOCUS22/07/2021
【FOCUS】恒大系勁彈難言脫險　慎防幣圈商票共振風暴
財經熱話22/07/2021
金沙業績符預期 一眾濠賭股彈升
財經熱話22/07/2021
恒大解決廣發行財產保全爭議　股價急反彈一成
板塊分析22/07/2021
公布強勁盈喜 新天綠色乘風飛翔
板塊分析22/07/2021
下注人工智能　百度構建增長引擎
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞姆明縮骨遮

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Evatox三重酵素排毒面膜

黃偉康：銀行股前景唔樂觀？蘋果仲有無得追？

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金