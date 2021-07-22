港股升４４２點重上十天線，現報２７６６７點

《經濟通通訊社２２日專訊》隔晚美股指數普遍向好，而Ａ場兩市今早亦走高。港股經昨日

乏力表現後，終於今早現升勢，恆指現升４４２點或升１﹒６３％報２７６６７點，主板成交２

４０﹒３７億元，暫時成功重上十天線（約２７６２２點）水平。國企指數報９９７６，升１４

５點或升１﹒４８％。恆生科技指數報７４５０，升１２３點或升１﹒６８％。

重磅股方面，匯控（００００５）宣布，將於８月２日召開董事會下設委員會會議，審議截

至２０２１年６月３０日止六個月期間之中期業績公告，以及會否派發２０２１年普通股中期股

息，消息帶動股價造好。

Ａ場兩市齊揚升，上證綜合指數報３５６８，升６點或升０﹒１７％，成交１２８７﹒５５

億元人民幣；深證成份指數報１５２５４，升４１點或升０﹒２８％，成交１７０７﹒５８億元

人民幣。

現時，恆生指數報２７６６７，升４４２點或升１﹒６３％，主板成交２４０﹒３７億元。

國企指數報９９７６，升１４５點或升１﹒４８％。恆生科技指數報７４５０，升１２３點或升

１﹒６８％。

即月期指新報２７６７９，升４５３點，高水１２點。即月國指期貨報９９７６，升１４５

點，平水。即月科指期貨新報７４４７，升１２８點，低水５點。

上證綜合指數報３５６８，升６點或升０﹒１７％，成交１２８７﹒５５億元人民幣。

深證成份指數報１５２５４，升４１點或升０﹒２８％，成交１７０７﹒５８億元人民幣。



表列十大升幅藍籌股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中石油 （００８５７） ３﹒３９元 升５﹒２８％

信義光能（００９６８） １５﹒８２元 升４﹒６３％

中石化 （００３８６） ３﹒７０元 升４﹒２３％

銀娛 （０００２７） ５７﹒５５元 升３﹒０４％

金沙 （０１９２８） ３０﹒２５元 升２﹒８９％

龍湖 （００９６０） ４３﹒４０元 升２﹒７２％

匯控 （００００５） ４３﹒４５元 升２﹒６０％

中海油 （００８８３） ８﹒０４元 升２﹒５５％

美團 （０３６９０） ２７７﹒２０元 升２﹒５９％

友邦 （０１２９９） ９５﹒９５元 升２﹒４０％

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（ｊｃ）

