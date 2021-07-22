《窩輪豪情－梁業豪》開局不錯，恒指下站即市阻力２７９３８

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、原材

料業與非必需性消費業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為

港鐵（０００６６）、中國移動（００９４１）與港交所（００３８８），可用作買入其相關認

購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則

宜首選汽車之家（０２５１８）、東亞銀行（０００２３）與百濟神州（０６１６０）。

開市前，筆者於Ｐａｔｒｅｏｎ頻道的「港股投資影音分析」內，提供了恆指合理值與即市

兩個重要阻力位。結果，開市後好友成功進佔第二個即市重要阻力位，指數暫時守穩於首個即市

重要力位之上。歡大家於４：３０ｐｍ在ＹｏｕＴｕｂｅ頻道內觀看該分析影片，了解筆者這項

獨創的投資分析法。至於即市第三個重要阻力位２７９３８，大家不應排除可以到達的可能性，

雖則預期淡友大戶會於該關口附近入市攔阻好友的攻勢。今早（２２日）港股開局十分不錯，但

好友仍須努力。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

