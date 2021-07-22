《談國論企－黎偉成》高消費品餐飲６月份續快銷

《談國論企》中國的社會消費品零售於２０２１年６月份同比不僅保持穩快增長，更重要的

是金銀珠寶、化妝品等高消費項目和餐飲特別是限額以上的餐飲等項目，明顯增長。疫情受控，

經濟復甦，居民就業、收入皆穩增，消費品零售等內需不斷壯大，確保國民經濟穩中有進成長。



＊高消費及耐用品銷情相當良佳＊



來自中國國家統計局所發布的最新資料，社會消費品零售總額於２０２１年６月份達

３﹒７５８６萬億元同比增長１２﹒１％，無疑受到２０２０年同期減少的低基數效應影響，但

此數相對於２０１９年５月份上升１０％，和以此作兩年平均數比較的均增４﹒９％，比５月份

均土曾的４﹒５％提升０﹒４個百分點；此使１－６月份的兩年均增持平於首季的４﹒４％，便

足見消費品零售市場穩定增長，更是得來不易的經濟發展成果，乃政府防控新冠肺炎

ＣＯＶＩＤ－１９基本達效，產生良性效應。

社會消費品零售總額的主項目中有頗不少積極和良性發展，如（一）高消費項目有相當突出

的表現，包括（Ｉ）餐飲，收入於２０２１年６月份，（ｉ）整體達３９２３億元，同比大幅上

升２０﹒２％，較整體消費品零售的１２％升幅多增８﹒２個百分點，其中（ｉｉ）限額以上單

位所達的８９７億元，同比升２８﹒６％。

再看（ＩＩ）限額以上單位商品零售（下同）中之金銀珠寶零售額於是月份達２４０億元同

比增長２６％，和使１－６月份累計１５２６億元的升幅保持於５９﹒９％高水平，國際黃金價

格反覆上升，現處水平不低，惟內地大媽仍樂此不疲買金，可見經濟復甦衍生效佳。（ＩＩＩ）

化妝品於６月份銷３７９億元同比升１３﹒５％，使１－６月份累計１９１７億元升幅保持於

２６﹒６％高位，凡此，皆為相當不錯的良性啟示。

消費品零售保持如斯良性的表現，因就業情況不斷改善：全國城鎮新增就業於２０２１年１

－６月份增加６９８份，並達致全年目標約６３﹒５％，而全國城鎮調查失業率於６月份持平於

５月份的５％，比４月份低０﹒１個百分點。相信有助居民增加消費，特別是高消費。

屬於（二）耐用品的零售銷售情況，同樣有良佳的發展和表現，包括：家用電器和影像器

材，於６月份達１１０５億元同比增長由５月份的３﹒１％提升至８﹒９％，遂使１－６月份累

計４４２４億元則增１９﹒３％；建築及裝璜材料是月銷１８３億元增１９﹒１％，使１－６的

升幅達３２﹒９％。凡此都屬家居有關的消費，反映出疫情基本受控和經濟大致穩好的基礎下，

居民提高改善居住環境有日益殷切的要求。

再看（三）日常所需的消費品零售項目，增長最快的為服裝鞋帽、針紡織品，於６月份銷

１１７４億元同比大幅增長１２﹒８％，更使１－６月累計６７３８億元的增幅達３３﹒７％，

居民有心情添衣置服，好事也。



＊網上實物銷售佔零售逾二成屬佳象＊



同樣重要的，是（四）網上實物零售累計於１－６月份累計達５﹒０２６３萬億元，同比增

長為１８﹒７％，兩年均增１６﹒５％。此項於整體消費品零售總額佔比２３﹒７％，高於１－

５月份的２２﹒６％和１－４月份的２２﹒２％。

網上零售銷售，為相當嶄新和良好的銷售形式，只要管好銷售產品的素質，肯定具有可觀的

發展潛力，尤其是有「５Ｇ＋」的支持。

我對中國的消費品零售市場前景感到樂觀，因穩就業、穩增收，有利提升內需，有助經濟提

質發展。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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