《異動股》微盟開升近７％，公司關注市場情況行使回購權

《經濟通通訊社２２日專訊》微盟（０２０１３）指將續關注市場情況而行使回購權，該股

現揚６﹒５２％報１０﹒４６元，該股成交約２７３萬股，涉資２８１８萬元。

微盟公布得悉到公司股份過去幾周之成交價下降及成交量上升，查詢後確認不知悉任何原因

，同時董事會亦確認公司運作一切正常，並對公司未來發展前景抱有充分信心。公司董事會並不

知悉任何可能對公司商業前景產生重大不利影響的監管制度的改變或者商業生態的改變。

集團於６月２９日通過股東決議，獲授予一般授權，以購回不超過已發行股本１０％。董事

會將繼續關注市場情況，在截至６月３０日止六個月之中期業績刊發之後選擇合適的時機，行使

股份購回授權以於公開市場購回股份。

其他相關股方面，騰訊（００７００）升１﹒３％，報５４５元；快手（０１０２４）升２

﹒０６％，報１３８﹒５元；美團（０３６９０）升１﹒３３％，報２７３﹒８元；京東集團（

０９６１８）升１﹒７５％，報２９１﹒２元；嗶哩嗶哩（０９６２６）升３﹒８８％，報８９

７元；百度（０９８８８）升１﹒３９％，報１７４﹒５元；阿里（０９９８８）升１﹒２８％

，報２０５﹒６元；網易（０９９９９）升０﹒８％，報１７６﹒２元。

現時，恆生指數報２７４６４，升２３９點或升０﹒８８％，主板成交２３﹒６７億元。國

企指數報９９１９，升８８點或升０﹒９０％。恆生科技指數報７４１７，升８９點或升１﹒２

２％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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微盟（０２０１３） １０﹒４６元 升６﹒５２％

恆騰（００１３６） ３﹒９５元 無升跌

騰訊（００７００） ５４５元 升１﹒３０％

快手（０１０２４） １３８﹒５０元 升２﹒０６％

美團（０３６９０） ２７３﹒８０元 升１﹒３３％



京東（０９６１８） ２９１﹒２０元 升１﹒７５％

嗶哩（０９６２６） ８９７元 升３﹒８８％

百度（０９８８８） １７４﹒５０元 升１﹒３９％

阿里（０９９８８） ２０５﹒６０元 升１﹒２８％

網易（０９９９９） １７６﹒２０元 升０﹒８０％

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（ｊｃ）

