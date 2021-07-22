  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/07/2021 09:27

《異動股》小鵬汽車漲約５％，阿里巴巴持有近１５％股權

　　《經濟通通訊社２２日專訊》小鵬汽車（０９８６８）升４﹒７６％，報１６９﹒５元創上
市新高，成交約６萬股，涉資１０６３萬元。現價計暫連升五日，累計升幅１７﹒８７％。股份
盤中高見１７１元，創上市新高。
　　吉利（００１７５）升１﹒９２％，報２３﹒８５元；比亞迪（０１２１１）股份升１﹒５
６％，報２２２元。
　　據聯交所權益披露顯示，阿里（０９９８８）於小鵬汽車的持股為１４﹒９７％，涉及１﹒
９２億股Ａ類普通股。
　　現時，恆生指數報２７４６４，升２３９點或升０﹒８８％，主板成交２３﹒６７億元。國
企指數報９９１９，升８８點或升０﹒９０％。恆生科技指數報７４１７，升８９點或升１﹒２
２％。
　　即月期指新報２７４６５，升２３９點，高水１點。即月國指期貨報９９１４，升８３點，
低水５點。即月科指期貨新報７４１１，升９２點。

　　表列同板塊或相關股份表現：
　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　小鵬汽車（０９８６８）　１６９﹒５０元　　　升４﹒７６％
　　阿里巴巴（０９９８８）　２０５﹒６０元　　　升１﹒２８％
　　吉利　　（００１７５）　　２３﹒８５元　　　升１﹒９２％
　　比亞迪　（０１２１１）　２２２﹒００元　　　升１﹒５６％
　　長汽　　（０２３３３）　　３１﹒６５元　　　無升跌
　　北汽　　（０１９５８）　　　２﹒９３元　　　無升跌
　　廣汽　　（０２２３８）　　　６﹒９６元　　　升１﹒０２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning22/07/2021
林家亨：微盟反彈目標至少看11－12元
財經熱話21/07/2021
【恒大風波】匯豐等銀行拒恒大樓花按揭申請　恒大指買家可延期成交60天
中國故事21/07/2021
《神州經脈》河南暴雨成災　三孩政策支持措施出台　A股表現火熱
財經熱話21/07/2021
【車股開車】長汽業績超預期　車股強勢仍可冀　贛鋒破頂好有機！
財經熱話21/07/2021
三孩政策落實多項措施出台 生育概念股再落鑊
財經熱話21/07/2021
《古臣雙周記－古臣》受惠國策加自身改革，「生發發」有運行
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞姆明縮骨遮

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Evatox三重酵素排毒面膜

黃偉康：銀行股前景唔樂觀？蘋果仲有無得追？

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金