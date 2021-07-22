《異動股》小鵬汽車漲約５％，阿里巴巴持有近１５％股權

《經濟通通訊社２２日專訊》小鵬汽車（０９８６８）升４﹒７６％，報１６９﹒５元創上

市新高，成交約６萬股，涉資１０６３萬元。現價計暫連升五日，累計升幅１７﹒８７％。股份

盤中高見１７１元，創上市新高。

吉利（００１７５）升１﹒９２％，報２３﹒８５元；比亞迪（０１２１１）股份升１﹒５

６％，報２２２元。

據聯交所權益披露顯示，阿里（０９９８８）於小鵬汽車的持股為１４﹒９７％，涉及１﹒

９２億股Ａ類普通股。

現時，恆生指數報２７４６４，升２３９點或升０﹒８８％，主板成交２３﹒６７億元。國

企指數報９９１９，升８８點或升０﹒９０％。恆生科技指數報７４１７，升８９點或升１﹒２

２％。

即月期指新報２７４６５，升２３９點，高水１點。即月國指期貨報９９１４，升８３點，

低水５點。即月科指期貨新報７４１１，升９２點。



表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

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小鵬汽車（０９８６８） １６９﹒５０元 升４﹒７６％

阿里巴巴（０９９８８） ２０５﹒６０元 升１﹒２８％

吉利 （００１７５） ２３﹒８５元 升１﹒９２％

比亞迪 （０１２１１） ２２２﹒００元 升１﹒５６％

長汽 （０２３３３） ３１﹒６５元 無升跌

北汽 （０１９５８） ２﹒９３元 無升跌

廣汽 （０２２３８） ６﹒９６元 升１﹒０２％

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（ｎｓ）

