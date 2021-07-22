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即市新聞

22/07/2021 10:18

《異動股》恒大系股份升幅擴大，恒大汽車飆一成三，恒大揚７％

　　《經濟通通訊社２２日專訊》恆大系股份升幅擴大。恆大汽車（００７０８）現價升１３﹒
３３％，報１４﹒９６元，盤中高見１５﹒５６元，該股成交約１０７２萬股，涉資１﹒４９億
元，主動買盤６５％。
　　其他恆大系股份方面，恆大（０３３３３）升７﹒１８％，報７﹒７６元；恆騰（００１３
６）升７﹒０９％，報４﹒２３元；恆大物業（０６６６６）升４﹒３４％，報６﹒９７元。
　　恆大集團發布聲明，廣發銀行與恆大集團一直保持良好的業務合作關係。針對近期訴前財產
保全民事裁定事宜，雙方經過充分溝通已經妥善解決。雙方今後將不斷鞏固和深化業務合作關係
，繼續加強合作，實現互利共贏、共同發展。
　　現時，恆生指數報２７６２９點，升４０４點或升１﹒４９％，主板成交４１５﹒４６億元
。國企指數報９９６９點，升１３８點或升１﹒４１％。恆生科技指數報７４４１點，升１１３
點或升１﹒５５％。
　　上證綜合指數報３５６８點，升５點或升０﹒１６％，成交２１６０﹒０４億元人民幣。
　　深證成份指數報１５２５０點，升３８點或升０﹒２５％，成交２８７３﹒２８億元人民幣

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恆大汽車（００７０８）　　１４﹒９６元　　　升１３﹒３３％
　　恆騰　　（００１３６）　　　４﹒２３元　　　升　７﹒０９％
　　恆大　　（０３３３３）　　　７﹒７６元　　　升　７﹒１８％
　　恆大物業（０６６６６）　　　６﹒９７元　　　升　４﹒３４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｋｓ）

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