《異動股》恒大系股份升幅擴大，恒大汽車飆一成三，恒大揚７％

《經濟通通訊社２２日專訊》恆大系股份升幅擴大。恆大汽車（００７０８）現價升１３﹒

３３％，報１４﹒９６元，盤中高見１５﹒５６元，該股成交約１０７２萬股，涉資１﹒４９億

元，主動買盤６５％。

其他恆大系股份方面，恆大（０３３３３）升７﹒１８％，報７﹒７６元；恆騰（００１３

６）升７﹒０９％，報４﹒２３元；恆大物業（０６６６６）升４﹒３４％，報６﹒９７元。

恆大集團發布聲明，廣發銀行與恆大集團一直保持良好的業務合作關係。針對近期訴前財產

保全民事裁定事宜，雙方經過充分溝通已經妥善解決。雙方今後將不斷鞏固和深化業務合作關係

，繼續加強合作，實現互利共贏、共同發展。

現時，恆生指數報２７６２９點，升４０４點或升１﹒４９％，主板成交４１５﹒４６億元

。國企指數報９９６９點，升１３８點或升１﹒４１％。恆生科技指數報７４４１點，升１１３

點或升１﹒５５％。

上證綜合指數報３５６８點，升５點或升０﹒１６％，成交２１６０﹒０４億元人民幣。

深證成份指數報１５２５０點，升３８點或升０﹒２５％，成交２８７３﹒２８億元人民幣

。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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恆大汽車（００７０８） １４﹒９６元 升１３﹒３３％

恆騰 （００１３６） ４﹒２３元 升 ７﹒０９％

恆大 （０３３３３） ７﹒７６元 升 ７﹒１８％

恆大物業（０６６６６） ６﹒９７元 升 ４﹒３４％

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（ｋｓ）

