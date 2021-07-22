【新冠肺炎】衛健委：新冠病毒沒人造痕跡不接受第二階段溯源計劃

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》就７月１５日世衛組織發布的關於第二階

段的病毒溯源計劃，將「中國違反實驗室規程造成病毒洩漏」這個假設作為研究重點之一，國家

衛健委副主任曾益新今日在國新辦發布會上表示，第二階段溯源計劃，既不尊重常識也違背科學

，不可能接受這樣一個溯源計劃。

他表示，到目前為止，武漢病毒研究所的職工和研究生沒有一人感染新冠病毒。特別重要的

是世衛專家組親自到武漢病毒所進行實地考察，得出病毒由實驗室洩漏極不可能的結論。他又指

，新冠病毒溯源一定是個科學問題，中國政府一貫支持科學地開展病毒溯源。但是反對將溯源政

治化，第二階段病毒溯源應該在第一階段病毒溯源的基礎上來延伸，應該以ＷＨＡ７３﹒１號決

議作為指引，經過成員國充分討論磋商後開展。對第一階段病毒溯源時已經開展過的，尤其是已

經有了明確結論的，就不應該再重復開展。而應該在成員國充分廣泛磋商的基礎上，推動在全球

多國多地範圍內開展早期病例搜索、分子流行病學、動物（中間）宿主等方面的溯源工作。



＊新冠病毒不可能是人造病毒＊



曾益新指出，關於武漢病毒所的一些謠言：三個職工染病、武漢病毒所開展新冠病毒的功能

增益實驗就是Ｇａｉｎｏｆｆｕｎｃｔｉｏｎ實驗，都是早就澄清過的，純屬是謠言。還有，曾

經也有人考慮過新冠病毒是不是人造病毒，是不是有這種可能性。曾經還有印度學者，因為他發

現新冠病毒裡面有一部分序列，跟愛滋病毒有一定的相似性，所以他推測新冠病毒可能是人造的

，他把這個寫成一篇論文，但是這篇論文在預印版階段就遭到國際同行的批駁，後來這個作者主

動撤稿了。因為在很多其他的病毒裡面都有類似的序列，所以不能憑這一點來推斷新冠病毒是人

造的。後來還有更多的專家進行深入分析，認為新冠病毒沒有人工改造的痕跡。病毒人工改造肯

定會留有痕跡，新冠病毒沒有這個痕跡，所以從根本上否定了人造病毒的可能性。

