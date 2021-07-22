《午市前瞻》恒指半日升近５００點，有望重返二萬八

《經濟通通訊社２２日專訊》恆生指數半日收市報２７７０５，升４８０點或１﹒７７％，

主板成交７６９﹒２４億元。恆生中國企業指數報９９９３，升１６１點或１﹒６５％。恆生科

技指數報７４６８，升１４０點或１﹒９１％。



＊李偉傑：恆指有望升至２８０００，惟需觀望內地監管力度＊



恆指今日開市大升５００點，中後段回軟現時升４８０點。大中華投資策略研究學會副會長

（港股）李偉傑分析指，今日早市升幅由於釋放外圍環境升勢因素，昨日環球市場普遍向上，但

港股憂慮內地對娛樂平台的監管消息，故未有反映升浪。今日外圍繼續升勢，港股亦跟隨向上。

至於會否持續升幅，李偉傑指現時可觀望升至２８０００點，之後就要視乎內地政府對娛樂平台

的監管力度，才有力支持進一步升浪，故現時仍屬市場反彈。

另外，今日升勢是否反映市場已消化內地的監管消息，李偉傑指現時仍然消化中，因為目前

仍然只知道內地會整頓７類互聯網行為，詳細罰則或者其他新變化等則仿未清楚，騰訊、快手及

嗶哩嗶哩應有影響，但今日仍跟隨大市上升，故反映市場仍然持觀望態度。

至於今日為升勢貢獻不少的匯控，市場主要關注其中期業績發佈及派息，李偉傑認為，環球

息率仍然偏低，加上受內地監管力度所限，故股價現階段會比較弱，若想吸貨，建議可等股價落

至４０元時。派息方面，李偉傑看好匯控會派息，但因現時會按盈利表現決定派息，未必如之前

一樣多，估計大概在５至８美仙左右。（ｌｃ）

