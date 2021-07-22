《報章摘要》本港報章摘要：ＰａｙＭｅ故障，快速過數未能使用

《經濟通通訊社２２日專訊》本港報章摘要如下：
《香港經濟日報》
ＰａｙＭｅ故障，快速過數未能使用
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匯控（００００５）旗下電子錢包ＰａｙＭｅ發生故障，ｉＰｈｏｎｅ用戶打開應用程式時
出現「噢！發生錯誤了，請稍後再試一次」的提示，直至截稿前仍未回復服務。匯豐發言人表示
，ＰａｙＭｅ系統昨午出現間歇反應緩慢情況，部分用戶使用程式時可能受到影響，正全力修復
問題。
天弘餘額寶管理資產３年削半
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受內地加強監管影響，阿里巴巴（０９９８８）旗下螞蟻集團的貨幣市場基金管理資產跌至
近５年來最低水平。外電報道，截至６月底止，天弘餘額寶貨幣市場基金管理資產為１２０４億
美元，較首季跌２０％，並降至２０１６年底最低水平，並較２０１８年高峰大減一半。
古洞２４區地明截標，測量師調高估值５成
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政府發展新界東北，續推古洞一帶官地，其中古洞第２４區地皮將於明日（２３日）截標。
有測量師認為，繼新地（０００１６）４月以逾８６億元高價投得比鄰的第２５區地皮後，會拉
高同區地價，並將其估值調高５成至約３７﹒４億元。
公海遊月底復航，星夢首３爆滿班
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本港最快於下周五（３０日）恢復本地「公海遊」，有郵輪公司指市民反應踴躍，首３個航
次已爆滿，７至８月周末３日２夜航次的報名人數已達八成滿。
國產ｍＲＮＡ疫苗，內地展三期試驗
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雲南沃森生物與蘇州艾博生物合作研發的中國國產ｍＲＮＡ新冠疫苗，將在國內開展三期臨
床試驗，研究地點選址廣西和雲南。
Ｎｅｔｆｌｉｘ攻手遊平台
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近日有關串流影音平台Ｎｅｔｆｌｉｘ搶攻遊戲業務的消息不斷，Ｎｅｔｆｌｉｘ昨在給予
投資者的信件中證實，Ｎｅｔｆｌｉｘ正處於拓展遊戲內容的早期階段，未來第一步將瞄準手遊
平台。
（ｈｌ）
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