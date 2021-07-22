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22/07/2021 12:57

【國安立法】外交部駐港公署促美方停止對港區國安法無端抹黑

　　《經濟通通訊社２２日專訊》就美國國務院發布最新投資環境報告，指《港區國安法》削弱
香港自治，並為在香港經營的外國和本地公司帶來更大的不確定性。外交部駐港公署發言人表示
強烈不滿和堅決反對，批評美方粗暴干預香港事務、干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係
基本準則。
　　發言人表示，香港國安法實施後，香港特區管治秩序恢復正常，施政環境得以改善，社會正
義充分彰顯，經濟金融繼續堅挺，香港市場和投資環境更加穩定，香港國際金融、貿易、航運中
心地位十分穩固，包括美國在內的外國投資者在港開展業務更加安心，更有信心。一年來，香港
的新股集資額和銀行體系總存款額等重要經濟指標均大幅增長，國際金融機構紛紛在港增聘人手
，國際貨幣基金組織發表報告再次肯定香港的國際金融中心地位，指美方關於香港國安法影響特
區營商環境的謊言早已不攻自破。
　　發言人又指，香港是法治社會，違法必究、有法必依是法治核心要義，任何人都沒有凌駕於
法律之上的特權。美方整日把維護香港法治掛在嘴邊，卻對特區執法和司法機關依法辦案施壓脅
逼，為違法犯罪分子說項開脫，將政治操弄凌駕於法律之上。美方這種「翻手為雲，覆手為雨」
的強盜邏輯實在令人憤慨和不屑。
　　發言人強調，隨著香港國安法的深入實施和特區選舉制度的完善，國家「十四五」規劃加速
推進和香港更好融入國家發展大局，香港必將更安全、更民主、更自由、更和諧。（ｂｉ）

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