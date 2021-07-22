【紓困措施】美麗華集團旗下四大業務及合作商戶聯手推消費券優惠

《經濟通通訊社２２日專訊》美麗華集團表示，為響應政府電子消費券派發，集團旗下四大

業務包括商場、酒店、餐飲及旅遊將於８月至１２月期間推出「ＭＩＲＡ消費券多重賞」，送出

超過５０００份獎賞，總值６００萬元，涵蓋逾１６０個商戶及自家品牌，包括商場、餐飲美饌

、酒店旅遊等，鼓勵市民消費，預期整體生意達到一至兩成增長。

是次「ＭＩＲＡ消費券多重賞」活動配合消費券發放模式，於８月１日至１２月３１日期間

分階段推出四重獎賞，顧客以指定電子消費模式Ａｌｉｐａｙ ＨＫ、ＷｅＣｈａｔ Ｐａｙ

ＨＫ、八達通或Ｔａｐ ＆ Ｇｏ「拍住賞」於Ｍｉｒａ Ｐｌａｃｅ、Ｔｈｅ Ｍｉｒａ

Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ、Ｍｉｒａ Ｄｉｎｉｎｇ多間中西食府及美麗華旅遊消費即可享多重優惠

，包括商場限定最高１００％現金券回贈、酒店及餐飲連續五個月額外九折獎賞、美麗華旅遊即

時旅行團折扣及網上商店Ｍｉｒａ ｅＳｈｏｐ ７天限時快閃優惠。

美麗華集團首席業務及策劃總裁鄭國基表示，有見市場氣氛開始好轉，一直積極進行各種推

廣以迎合本地顧客需要。商場將會推出多個主題活動，包括年度音樂活動Ｇｉｍｍｅ

ＬｉＶｅ、京都祭、聖誕活動，預期可以增加兩至三成的人流，亦特別與Ａｌｉｐａｙ ＨＫ及

八達通合作推出商場雙倍積分獎賞，協助商戶做生意。（ｂｉ）

