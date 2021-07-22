  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/07/2021 18:15

【企業盈警】ＪＢＢ　Ｂｕｉｌｄｅｒｓ料全年蝕５００萬元林吉特

　　《經濟通通訊社２２日專訊》ＪＢＢ　Ｂｕｉｌｄｅｒｓ（０１９０３）公布，截至
２０２１年６月３０日止，預料全年度將錄得虧損５００萬元林吉特，而去年度則錄公司擁有人
應佔年內溢利２１５﹒８萬元林吉特。
　　集團解釋，虧損的主要原因包括：由於連續產生的固定直接成本、市場競爭加劇而簽訂較低
價值的合約，以及分包成本增加而導致毛利大幅下降；因客戶應收賬款收款放緩而就貿易應收款
項及合約資產確認預期信貸虧損之虧損撥備；物業、廠房及設備及就收購物業、廠房及設備所付
按金之減值虧損；及確認將以外幣計值的結餘兌換為馬來西亞林吉特產生的外匯收益，而去年度
為外匯虧損。
　　另一方面，集團披露，馬來西亞政府實施的多項公共衛生緊急措施，包括實施限制行動令，
仍然有效。據當地政府自６月１日起的最新封鎖安排，允許有限的業務營運。這種情況導致集團
在馬來西亞的業務營運造成持續干擾。儘管如此，當局有條件地批准集團進行一些在６月１日之
前開始營運的進行中的項目。集團預期，在新加坡授予的一項目可能會在截至２０２１年６月
３０日止年度及不久的將來為集團帶來穩定的收入。（ａｃ）

全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事22/07/2021
《神州經脈》中美高層將會晤　河南三百萬人受災　A場成交一年高
財經熱話22/07/2021
【預告回購即彈】半日逾億掃微盟　分析籲勿急於沽貨止蝕！
FOCUS22/07/2021
【FOCUS】恒大系勁彈難言脫險　慎防幣圈商票共振風暴
財經熱話22/07/2021
金沙業績符預期 一眾濠賭股彈升
財經熱話22/07/2021
恒大解決廣發行財產保全爭議　股價急反彈一成
板塊分析22/07/2021
公布強勁盈喜 新天綠色乘風飛翔
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞姆明縮骨遮

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Evatox三重酵素排毒面膜

黃偉康：銀行股前景唔樂觀？蘋果仲有無得追？

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金