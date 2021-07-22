【企業盈警】ＪＢＢ　Ｂｕｉｌｄｅｒｓ料全年蝕５００萬元林吉特

《經濟通通訊社２２日專訊》ＪＢＢ Ｂｕｉｌｄｅｒｓ（０１９０３）公布，截至

２０２１年６月３０日止，預料全年度將錄得虧損５００萬元林吉特，而去年度則錄公司擁有人

應佔年內溢利２１５﹒８萬元林吉特。

集團解釋，虧損的主要原因包括：由於連續產生的固定直接成本、市場競爭加劇而簽訂較低

價值的合約，以及分包成本增加而導致毛利大幅下降；因客戶應收賬款收款放緩而就貿易應收款

項及合約資產確認預期信貸虧損之虧損撥備；物業、廠房及設備及就收購物業、廠房及設備所付

按金之減值虧損；及確認將以外幣計值的結餘兌換為馬來西亞林吉特產生的外匯收益，而去年度

為外匯虧損。

另一方面，集團披露，馬來西亞政府實施的多項公共衛生緊急措施，包括實施限制行動令，

仍然有效。據當地政府自６月１日起的最新封鎖安排，允許有限的業務營運。這種情況導致集團

在馬來西亞的業務營運造成持續干擾。儘管如此，當局有條件地批准集團進行一些在６月１日之

前開始營運的進行中的項目。集團預期，在新加坡授予的一項目可能會在截至２０２１年６月

３０日止年度及不久的將來為集團帶來穩定的收入。（ａｃ）

