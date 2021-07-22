《本港經濟》６月整體消費物價升０﹒７％，基本通脹率０﹒４％

《經濟通通訊社２２日專訊》政府統計處公布，根據綜合消費物價指數，今年６月份整體消

費物價按年上升０﹒７％，較５月份的相應升幅１％收窄，亦低於市場預測的１﹒２％升幅，主

要是由於政府由今年６月開始提供額外電費補貼。

剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在６月份的按年升幅（即基本通脹

率）為０﹒４％，較５月份（０﹒２％）為高，主要是由於外出用膳及外賣費用升幅擴大和藥物

價格跌幅收窄所致。



＊外賣和衣履價格按年升幅擴大＊



政府發言人表示，６月份基本消費物價通脹率微升至０﹒４％。由於本地疫情繼續趨於穩定

，有助支持消費需求，外出用膳及外賣和衣履價格的按年升幅有所擴大。消費物價指數其他主要

組成項目承受的壓力則仍然輕微。展望將來，雖然隨著經濟復甦和進口價格上升，通脹壓力在短

期內或會進一步增加，但由於本地經濟仍然在低於生產容量的水平下運行，整體通脹應保持大致

受控。政府會繼續密切留意情況。



＊上半年綜合消費物價指數按年升１％＊



在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在６月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水

（上升１７％）；衣履（上升３﹒２％）；交通（上升２﹒５％）；外出用膳及外賣（上升

１﹒２％）等。另一方面，同期錄得按年跌幅的類別為雜項物品（下跌２﹒９％）和住屋（下跌

０﹒７％）。

以今年上半年合計，綜合消費物價指數較一年前同期上升１％。剔除所有政府一次性紓困措

施的影響，相應變動率為０％。（ｃｌ）

