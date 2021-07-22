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即市新聞

22/07/2021 16:39

《本港經濟》６月整體消費物價升０﹒７％，基本通脹率０﹒４％

　　《經濟通通訊社２２日專訊》政府統計處公布，根據綜合消費物價指數，今年６月份整體消
費物價按年上升０﹒７％，較５月份的相應升幅１％收窄，亦低於市場預測的１﹒２％升幅，主
要是由於政府由今年６月開始提供額外電費補貼。
　　剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在６月份的按年升幅（即基本通脹
率）為０﹒４％，較５月份（０﹒２％）為高，主要是由於外出用膳及外賣費用升幅擴大和藥物
價格跌幅收窄所致。

＊外賣和衣履價格按年升幅擴大＊

　　政府發言人表示，６月份基本消費物價通脹率微升至０﹒４％。由於本地疫情繼續趨於穩定
，有助支持消費需求，外出用膳及外賣和衣履價格的按年升幅有所擴大。消費物價指數其他主要
組成項目承受的壓力則仍然輕微。展望將來，雖然隨著經濟復甦和進口價格上升，通脹壓力在短
期內或會進一步增加，但由於本地經濟仍然在低於生產容量的水平下運行，整體通脹應保持大致
受控。政府會繼續密切留意情況。

＊上半年綜合消費物價指數按年升１％＊

　　在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在６月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水
（上升１７％）；衣履（上升３﹒２％）；交通（上升２﹒５％）；外出用膳及外賣（上升
１﹒２％）等。另一方面，同期錄得按年跌幅的類別為雜項物品（下跌２﹒９％）和住屋（下跌
０﹒７％）。
　　以今年上半年合計，綜合消費物價指數較一年前同期上升１％。剔除所有政府一次性紓困措
施的影響，相應變動率為０％。（ｃｌ）

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