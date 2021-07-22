《本港經濟》證監會：本港去年底資產及財富管理規模按年升２１％

《經濟通通訊社２２日專訊》證監會今天發布的調查報告發現，儘管本港股票市場因

２０１９冠狀病毒病疫情的影響而顯著波動，但香港的資產及財富管理業務在２０２０年持續增

長。截至去年底，香港資產及財富管理業務的管理資產按年上升２１％至３４﹒９３萬億元（４

﹒５萬億美元）。持牌法團及註冊機構經營的資產管理及基金顧問業務的管理資產上升

２０％至２４﹒０４萬億元，而私人銀行及私人財富管理業務的管理資產則上升２５％至

１１﹒３２萬億元。

調查顯示，資產及財富管理業務在２０２０年錄得２﹒０３萬億元（２６２０億美元）的淨

資金流入，佔管理資產的按年增長額的３３％。信託持有資產上升１７％至４﹒４８萬億元

（５７８０億美元）。非香港投資者持續成為資產及財富管理業務的主要資金來源，佔所管理資

產的６４％。資產及財富管理業務的從業員總數上升６％至大約４﹒８萬人。

證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀表示，受惠於２０２０年的強勁淨資金流入，香港的資產

管理、基金顧問、私人銀行及私人財富管理業務錄得大幅增長。來年，鞏固香港作為領先資產及

財富管理中心的競爭力，依然是證監會的首要重點工作之一。（ｃｌ）

