《本港樓市》南豐申請在大埔露輝路及汀角路發展土地共享先導計劃

《經濟通通訊社２２日專訊》發展局今日公布接獲首宗土地共享先導計劃申請，申請人是南

豐發展旗下金鹿置業公司，涉及位於大埔露輝路及汀角路，佔地約３﹒２公頃，涵蓋兩個私人地

段及毗連的政府土地。有關土地座落於現時劃為「綠化地帶」及「道路」的地帶。申請涉及約

１１４９個公營房屋╱「首置」單位及４９３個私營房屋單位和輔助設施，總樓面面積約８﹒５

萬平方米。



＊暫定３個月內提交予顧問小組考慮＊



發展局轄下的土地共享辦事處會按已公布的準則處理申請，並會就該申請諮詢相關部門的意

見，發展局暫定會在３個月內將該申請連同政策局及各部門的意見交予顧問小組考慮。期間，申

請人或須調整計劃或提交進一步資料以符合部門的要求。

顧問小組除考慮規劃層面外，亦會審核建議的成本效益，以保障公眾利益。獲得顧問小組支

持的申請將提交予行政長官會同行政會議考慮以批出原則性同意，以便展開所需的法定及行政等

程序（如改劃法定圖則、換地等）。

發展局局長黃偉綸表示，先導計劃是土地供應專責小組建議應優先研究及推行的土地供應選

項之一，亦是一個公開透明的增加公私營房屋供應的公私營合作機制。他期望有更多先導計劃的

申請。（ｃｌ）

