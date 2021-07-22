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22/07/2021 18:54

【河南暴雨】建業地產捐贈５００萬元設立防汛抗災專項基金

　　《經濟通通訊社２２日專訊》建業地產（００８３２）表示，向鄭州市紅十字會捐贈現金
５００萬元設立「建業防汛抗災專項基金」，並同時採購救援物資支援受災地區。
　　除了捐款外，建業地產抗洪救災工作包括收集發電機和水泵、開放酒店讓群眾避難休息、清
潔污水泵、協調皮划艇資源運送沙袋並建立一條防洪線路、車庫入口設置防汛沙袋、安置約
１０００人休息避雨並提供免費食物餐飲、物業呼叫指揮中心２４小時堅守崗位保障電話暢通。
（ｂｉ）

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