【國安立法】黎智英入稟要求行使壹傳媒投票權，押至９月１５日審

《經濟通通訊社２２日專訊》保安局早前根據《港區國安法》及出書面通知，凍結壹傳媒（

００２８２）創辦人黎智英持有的壹傳媒股份，以及他擁有的三間公司於本地銀行帳戶內的財產

。黎智英早前入稟高等法院，要求法庭宣布該《實施細則》及書面通知不得就壹傳媒集團股份直

接或間接行使任何投票權，並向法庭申請行使相關投票權。案件今早由高等法院原訟法庭法官陳

健強處理，進行指示聆訊，並押後至９月１５日開審，預計需時１天。（ｈｙ）（ｚｚ）

