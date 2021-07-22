【國安立法】黎智英入稟要求行使壹傳媒投票權，押至９月１５日審

《經濟通通訊社２２日專訊》保安局早前根據《港區國安法》及出書面通知，凍結壹傳媒（
００２８２）創辦人黎智英持有的壹傳媒股份，以及他擁有的三間公司於本地銀行帳戶內的財產
。黎智英早前入稟高等法院，要求法庭宣布該《實施細則》及書面通知不得就壹傳媒集團股份直
接或間接行使任何投票權，並向法庭申請行使相關投票權。案件今早由高等法院原訟法庭法官陳
健強處理，進行指示聆訊，並押後至９月１５日開審，預計需時１天。（ｈｙ）（ｚｚ）
全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇
|財經熱話22/07/2021
【預告回購即彈】半日逾億掃微盟 分析籲勿急於沽貨止蝕！
|FOCUS22/07/2021
【FOCUS】恒大系勁彈難言脫險 慎防幣圈商票共振風暴
|財經熱話22/07/2021
金沙業績符預期 一眾濠賭股彈升
|財經熱話22/07/2021
恒大解決廣發行財產保全爭議 股價急反彈一成
|板塊分析22/07/2021
公布強勁盈喜 新天綠色乘風飛翔
|板塊分析22/07/2021
下注人工智能 百度構建增長引擎
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰