【企業盈喜】魯証期貨料中期純利按年升約９０％至１２０％

《經濟通通訊社２２日專訊》魯証期貨（０１４６１）預期，截至今年６月３０日止六個月

，純利按年增長約９０％至１２０％。純利增長主要由於上半年中國期貨市場保持良好發展態勢

，公司積極把握市場機遇，持續加強與母子公司之間的業務協同，積極發揮場外業務優勢，有序

推進經營舉措，提升經營效率。

該集團預期於今年８月底前刊發中期業績。（ｈｙ）

