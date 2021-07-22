【企業盈喜】魯証期貨料中期純利按年升約９０％至１２０％

《經濟通通訊社２２日專訊》魯証期貨（０１４６１）預期，截至今年６月３０日止六個月
，純利按年增長約９０％至１２０％。純利增長主要由於上半年中國期貨市場保持良好發展態勢
，公司積極把握市場機遇，持續加強與母子公司之間的業務協同，積極發揮場外業務優勢，有序
推進經營舉措，提升經營效率。
該集團預期於今年８月底前刊發中期業績。（ｈｙ）
全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇
|中國故事22/07/2021
《神州經脈》中美高層將會晤 河南三百萬人受災 A場成交一年高
|財經熱話22/07/2021
【預告回購即彈】半日逾億掃微盟 分析籲勿急於沽貨止蝕！
|FOCUS22/07/2021
【FOCUS】恒大系勁彈難言脫險 慎防幣圈商票共振風暴
|財經熱話22/07/2021
金沙業績符預期 一眾濠賭股彈升
|財經熱話22/07/2021
恒大解決廣發行財產保全爭議 股價急反彈一成
|板塊分析22/07/2021
公布強勁盈喜 新天綠色乘風飛翔
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰