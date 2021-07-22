【企業盈喜】奧園健康（３６６２）料中期純利按年升不少於５０％

《經濟通通訊社２２日專訊》奧園健康（０３６６２）預期，截至今年６月３０日止六個月

，純利按年升不少於５０％，升幅主因是集團提供服務的預售陳列單位及銷售辦公室數量增 加

；物業管理服務中在管物業總建築面積增加；商業運營服務中新開設的購物商場數目及在管購物

商場總建築面積增加；及為社區客戶提供更豐富的增值服務所致。

該集團預期於今年８月刊發中期業績。（ｈｙ）

