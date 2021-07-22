【ＤＱ議員】消息：６０多名泛民議員將被ＤＱ，最快下周通知

《經濟通通訊社２２日專訊》港府本月底將啟動區議員宣誓程序，有消息人士指，現時仍有

６０多名泛民議員料被ＤＱ，港府計劃最快下周去信通知相關區議員，根據經修訂後的區議會條

例第５４７章，他們不合資格進行宣誓，至於符合資格宣誓宣的區議員，將獲邀請８月進行宣誓

。

消息指，約３００名泛民區議員涉違反公職人員宣誓條例的負面清單行為，所以不合資格進

行宣誓，這些泛民主要包括３部分：一、因各種個人原因而已辭職的約２３０名泛民；二、缺席

區議會而喪失資格的人士；三、仍未辭職但將會被ＤＱ的人士。雖然早前傳出政府將會向被ＤＱ

的泛民追討百萬元薪津，有指具體金額仍未確定。

據了解，區議員若觸犯下列該項行為，將被視為違反條例中的「負面清單」，被ＤＱ議員資

格，包括曾參與民主派初選，包括曾借出議員辦事處作票站、擔任工作人員的區議員；簽署「墨

落無悔」抗爭立場書；去年５、６月曾簽署由抗爭派發起的「香港人要求中止獨立關稅區地位」

聯署聲明，及要求外國制裁；曾在辦事處展示涉鼓吹港獨、以及「光復香港、時代革命」等標語

。

政府打算在民政事務局局長徐英偉監誓下，本月中逐一為每個區議會舉行宣誓儀式。有資深

建制派人士指，目前已有逾２３０名泛民於ＤＱ消息後辭職，至於未辭職的泛民區議員亦表明做

好心理準備被ＤＱ，一旦被討薪津亦不會還錢。（ｈｙ）（ｚｚ）

