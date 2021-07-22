《真知灼見－溫灼培》從長遠政策看歐元

《真知灼見》對於短線投資者而言，分析歐元有兩重點要留意。疫情變化是其一，因為疫情

一旦惡化會影響投資氣氛。市場投資氣氛差會驅使資金流向美元避險，為美元帶來支持歐元便下

跌。相反，如疫情改善則美元跌歐元升。其二要留意，是歐美的貨幣政策。現在市場普遍認為聯

儲局收緊貨幣政策會早於歐洲央行，亦為因此解釋了近期歐元受壓的原因。當然，筆者一直質疑

聯儲局是否真有能力早於歐洲央行收緊貨幣政策，相信這情況到了下周三晚聯儲局議會料自有分

曉。



對於歐元的遠景又有甚麼要留意？疫後歐元區經濟十份低迷，低息環境只能保其經濟不再下

滑，但不足為其帶來推升動力。歐元區極度需要一些較大的刺激，所以當分析歐元的遠景，重點

要看是市場上有否一些特別因素可加快歐洲經濟發展。在這方面有兩點值得留意，「北溪二號」

天然氣管道及《中歐投資協定》。



據路透社本周消息指，從俄羅斯輸往德國的天然管道「北溪二號」已９８％完成，料啟用日

子不會太遠。這消息與我們投資歐元何干？一點必須明白，歐元區的能源生產嚴重不足。「北溪

二號」一旦完成，來自俄羅斯的天然氣將可源源不斷供應歐洲，這可保障歐洲大陸的能源供應及

降低其能源成本，對歐元區未來經濟發展相當有利。而這正是推動歐洲未來經濟發展中一個極需

要的元素。



另一更重要因素要留意是《中歐投資協定》。本月初，中法德三國領導人開了視像會議，法

德兩國領導人均指出要盡快推行該協定。明顯，疫後歐元區經濟低迷，極需要擴充其市場，而

《中歐投資協定》正是現今歐洲所需。現關注有關協定何時能通過歐盟議會並將以付諸實行。一

旦成事料有助歐元匯價走強。



或許聯儲局有機會加息早於歐洲央行，使短暫美元上升歐元下跌。但美國卻缺乏一些重大方

案對其經濟帶來推動，所以只要「北溪二號」及《中歐投資協定》成事，美元料將被比下去，這

亦是筆者長遠看淡美元看好歐元的主因。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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