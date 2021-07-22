《積金攻略－鍾偉善》恒指改革，指數基金需換馬

《積金攻略》恆指公司早前公布了近半世紀以來最大的恆指改革，當中最矚目的，是恆指成

分股數目將由５５隻增加至１００隻，明年年中先增加至８０隻；選股的行業分類，則由本來的

１３個，整合到７個，包括金融、資訊科技、非必需性消費及必需性消費、地產建築、公用事業

和電訊、醫療保健，以及能源、原材料、工業、綜合企業，權重上限則由１０％降低至８％。

根據恆指公司的模擬結果，至明年年中的恆指８０隻，一些傳統行業的權重比例將減少，一

些新經濟行業則會增加，例如金融業將由４０﹒３％降低至３２﹒８％，資訊科技業就由２６﹒

９％提升至２８﹒６％，醫療保健業更從４﹒６％大幅增加至７﹒４％；同時，香港公司的權重

，亦會由４１﹒５％減少至３３﹒１％，內地民企則由３４﹒６％增加至４３﹒８％。

隨著恆指公司逐步落實恆指改革，強積金成員需留意，強積金計劃中的港股基金（追蹤指數

），因應恆指成分股的變動，或需跟著「換馬」，即是其資產將投放更高比例於股價波動較大的

科技公司及內地民企；換句話說，未來港股追蹤指數基金或會更為波動。



＊香港為強積金資產投放比例最高地區＊



根據積金局統計，按地域劃分，強積金資產投放比例最高的地方，是香港，截至今年３月底

，佔了整體的５８％之多，遠遠拋離第二位的北美洲的１８％；當中，按資產類別劃分，股票佔

了６２％，債務證券佔１５﹒５％，存款及現金佔２２﹒４％。

不過，同樣是港股基金，主動型基金與追蹤指數基金的表現卻可以相差甚遠。以一年回報率

計，截至今年６月３０日，２６隻港股主動型基金中，最高回報達４３﹒３５％，反觀１５隻追

蹤指數基金，最高回報則為２６﹒４９％。

此外，同樣是港股主動型基金，最高與最低回報的差距，亦可以相差甚遠，而且差距遠遠高

於追蹤指數基金。以上述同期計，前者相差２５﹒２５個百分點之多，後者則只差６﹒７３個百

分點。



＊開支比率高並不代表回報高＊



出現上述兩種情況，皆因兩種基金的選股策略大不相同－－顧名思義，主動型基金可以主動

出擊，揀選任何符合該基金訂明投資策略的股份，並不限於指數成分股，所選股份如果表現突出

，基金便能跑贏「大市」，相反亦然；至於追蹤指數基金，其投資組合則只是被動地參照所追蹤

的指數，買入相關成分股。

既然主動型基金與追蹤指數基金的投資風格南轅北轍，兩者的收費自然也有距離。根據積金

局平台數據，港股主動型基金的平均開支比率為１﹒５８％，最高達２﹒１１％，最低則為

０﹒８８％；追蹤港股指數基金的平均開支比率只是０﹒８５％，最高亦只是１﹒０６％，最低

則低至０﹒７２％。

值得注意的是，主動型基金的收費較高，並不代表基金的回報較高，只因主動管理的成本較

高而已；成員選擇強積金基金，也需考慮自己的風險承受程度。

《康宏理財服務公司產品管理部總監 鍾偉善》



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