《缸邊麗評－熊麗萍》傳統及新型消費兼備，選智能汽車家電板塊

《缸邊麗評》中國商務部昨天（２２日）在總結上半年商務部工作上帶出正、負面訊息，出

口面對挑戰，不利下半年經濟增長，內需仍是重點推動目標，高端消費、傳統消費及新型消費全

面覆蓋。



＊整頓平台企業，礙下半年網上零售增長＊



雖然市場已預期下半年經濟增長放緩，一方面是基數較高，另一方面是疫後對商品需求的急

增階段暫已見頂，市場需先作消化；但商務部昨天的發布會上亦指出，各國恢復生產，內地出口

貿易構成競爭。不過，在推動內地消費方面亦出現不均衡現象。筆者估計未來在平衡及健康消費

將有更多政策出台；否則，歐美國家以維護自身經濟利益為理由，加強對中國產品限制，內地經

濟增長放慢程度加大，這亦是中央政府推動「圈內大循環及圈內國際雙環」的最主要原因，而當

時推動內地消費的重點是新型消費及加大農村市場消費。



從商務部的數據來看，今年上半年新型消費反映在網上零售額為６﹒１萬億元人民幣，增長

２３﹒２％，並不算突出，這或與政府在整頓平台企業的經營手法，打擊壟斷市場及平台支付的

不合規經營有關，而這方面料仍對下半年網上零售增長有所限制。期內５Ｇ手機出貨量增長１倍

，但整體數字仍不高。５Ｇ手機產品及相關設施的配套需有所配合，才可加快這方面的新消費。

這方面或可從股票市場上的５Ｇ網絡及手機服務供應商的股價表現不滯中反映出來。



＊選吉利、比亞迪、長汽、海爾及小米＊



從推動下半年消費的重點工作來看，消費層面重點涵蓋了傳統消費（汽車、家電、家居、餐

飲）、新型消費，農村消費，同時也要以各種推廣消費的活動作配合。筆者認為內地在推動消費

轉型升級的同時，傳統消費似仍是最直接及配合民生需要的主要環節。汽車、家電料仍最具增長

潛力，既是傳統消費，也具新型消費的增值成分，節能、智能汽車、家電的消費趨向，為下半年

推動消費中的受惠板塊。吉利（００１７５）、比亞迪（０１２１１）、長城汽車

（０２３３３）、海爾智家（０６６９０）、小米（０１８１０）仍是筆者心中選擇。

《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》



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